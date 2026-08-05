Турция остается лидером среди туристических направлений у россиян, за первые полгода 2026-го республику посетили 2,65 млн человек. Об этом заявил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. В топ также вошли Египет, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Китай.

«Лидером спроса среди российских туристов остается Турция. За первое полугодие эту страну посетили 2,65 млн наших сограждан — на 8% более, чем годом ранее. Из них почти 2 млн приехали на пляжные курорты Антальи. На втором месте по спросу сейчас находится Египет. Турпоток из России с начала года превысил 1 млн туристов, прибавляя более 20% к прошлогодним показателям», — рассказал он.

По словам вице-президента АТОР, быстро восстанавливается спрос на Объединенные Арабские Эмираты несмотря на то, что рейсы в ОАЭ не были доступны почти четыре месяца.

«По итогам лета турпоток может достичь 1 млн поездок, по прогнозам местных властей. Причем власти и отельеры ОАЭ сейчас активно стимулируют спрос из России специальными предложениями, скидками, а также программами защиты туристов на случай новых ограничений», — добавил Артур Мурадян.

Очень сильно укрепил позиции Вьетнам, замыкающий тройку самых популярных стран. За первое полугодие республику посетили 740 тыс. россиян — это больше, чем за весь 2025-й, отметил собеседник RTVI. Стабильно высокий спрос сохраняется на Таиланд. С начала года по середину июля сюда съездили чуть более 1 млн россиян, причем лидером остается остров Пхукет.

«Очень быстро растет спрос на Китай, в первую очередь, на остров Хайнань, который с начала года посетили 378 тыс. наших туристов — это на 70% больше, чем годом ранее. Из экзотических направлений, несомненно, нужно отметить Мальдивы. С начала года на острова приехали 180 тыс. наших сограждан, что на 15% больше прошлогодних результатов», — заключил Артур Мурадян.

Ранее вице-президент АТОР рассказал, что в 2025 году около 3 тыс. российских туристов посетили Северную Корею, добавив, что это направление остается очень ограниченным на рынке, и «качественного скачка» ожидать не стоит.