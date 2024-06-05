Где дешевле отдохнуть этим летом за границей, во сколько в среднем обойдется отдых в Турции, могут ли Куба и Эмираты составить ей конкуренцию, что ждет туриста в Северной Корее и Иране, трудно ли получить Шенген — об этом в специальном интервью RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«Турция в августе будет чуть дороже, чем Мальдивы»

— Начинается сезон отпусков, и все думают, куда же можно поехать в современных реалиях. Какие международные туристические направления наиболее популярны среди россиян этим летом?

— Действительно, международный туризм продолжает развиваться. Мы видим, что тренд на увеличение потока пока сохраняется. Да, цифры не столь впечатляющие, как внутренний поток, который растет семимильными шагами. Но стран по сути осталось то же количество, что и в прошлом году. Безусловным лидером, как мы видим, останется Турция, с которой практически везде сохранилось большое количество прямых рейсов, причем не только из Москвы, но и из других регионов. Но здесь мы будем смотреть динамику по не Анталье, а, например, по Стамбулу, в котором последние полгода мы наблюдаем снижение потока.

— Но ведь Стамбул достаточно популярный хаб…

— Как раз его популярность как хаба и начала уходить, потому что появилось больше международных рейсов в другие страны. При этом Анталья, в принципе всё побережье Эгейского моря в Турции, на себя заберет, по нашим оценкам, порядка 3 млн российских туристов этим летом.

Пока мы, правда, проигрываем немецким туристам и даже немного английским, но это связано с тем, что довольно успешный сезон был на юго-восточном направлении — в Таиланде. Эта страна возобновилась в большом объеме, и мы видим, что россияне туда поехали. Планируется, что туда поедет практически 1,5 млн россиян по итогам года.

— Азиатское направление мы затронем чуть позже, а сейчас не могли бы вы рассказать, куда среднестатистическая семья может себе позволить поехать? Зарубежное направление достаточно дорогое из-за курса доллара и из-за проблем с перелетами, большим количеством пересадок…

— Сейчас мы наблюдаем, что цена зарубежного отдыха, если смотреть в валюте, по сравнению с 2023 годом снизилась где-то на 15-20% по ряду направлений — но это в валюте. В рублях мы только сейчас видим, что рубль немного укрепляется, и это сказывается на покупательской способности.

Среднестатистический выезд за границу, и надо это понимать, сейчас не обойдется дешевле 150 тысяч рублей на двоих. Всегда, конечно, можно найти вариант чуть подешевле, где-то с неудобной стыковкой. Но если говорить про направления, я бы, наверное, сказал, что из бюджетных — это Египет, где летом наступает межсезонье, и от этого он становится дешевле. Это ОАЭ, где, казалось бы, жара должна быть фактором, который сдерживает, но на самом деле та же жара +40 будет и летом в Анталье.

— А в Египте разве не такая же жара?

— Примерно то же самое. Но там Красное море все-таки похолоднее, чем Персидский залив.

Это Шри-Ланка, где, казалось бы, сезон дождей, но у нас из ряда регионов есть прямые вылеты, плюс из центральных регионов. Там путешествие обойдется в 220 тыс. Но плюс Шри-Ланки в том, что там очень бюджетно именно отдыхать, в отличие от тех же Эмиратов.

Турция. Удивительно, но пока мы видим стабильные цены где-то в районе 180—200 тысяч. Но это очень сильно зависит от количества путешествующих: как только прибавляются дети, в среднем путешествие будет стоить все-таки 250—280 тысяч. Поэтому в среднем, наверное, с детьми лучше ехать куда-то поближе — Ближний Восток и Турция. Как минимум перелет не так сильно утомит.

Но у нас есть и дальние направления — Куба. Туда летом сохраняется большое количество полетов. Посмотрим, выберут ли туристы летом Кубу, там ведь тоже жарко.

— В прошлом году вы говорили, что цены на отдых в Турции превысили цены на отдых в Эмиратах, хотя раньше ОАЭ считались достаточно элитным отдыхом. Эта динамика сохраняется?

— Да, она сохраняется. Но здесь очень важно брать срез. Например, если мы берем двух-, трех- и четырехзвездочные гостиницы, наверное, Турция в своей массе будет дешевле. Но как только мы заступаем на территорию пятизвездочного отдыха, то Турция, например, в августе будет чуть дороже, чем Мальдивы, на этот же период при равнозначности выбора гостиницы. Эмираты точно летом будут дешевле: там играет фактор более дешевой перевозки. Плюс отели пытаются как-то стимулировать спрос: дают скидки на детей, дети едут бесплатно.

Эта тенденция сохраняется из диспропорции выбора: россияне очень любят Турцию, а все остальные направления они рассматривают исключительно как альтернативу в плане более дешевого бюджета на путешествие.

— Россияне исконно, если можно так сказать, любили Турцию, равно как и Египет…

— Потому что она была дешевая, доступная.

— Да. Но при этом они и сейчас продолжают туда ездить. Это по инерции?

— Есть фактор инерции. Но Турция обладает самой большой летней полетной программой: Анталья, Бодрум — они все обладают большой полетной программой из своего домашнего региона. Если отбросить те аэропорты, где у нас нет прямых вылетов, везде, где есть международный аэропорт, вы обязательно найдете прямой рейс. И конечно, вот это удобство для многих — не лететь куда-то на пересадку в Москву, а добраться прямым рейсом, — это зачастую фактор, который позволяет сказать: «Ладно, заплачу больше на 50—100 тысяч, но зато из дома вышли, приехали в аэропорт, полетели и отдохнули».

Во-вторых, Турция дает очень широкий формат выбора гостиниц, типа питания, размещения. И там, конечно же, есть любимый all inclusive, о запрете которого мы год из года слышим, но который никогда не произойдет при текущих реалиях.

«США давят на турецкую сторону, не спрашивая мексиканскую»

— Мы уже упоминали, что Турция сейчас — это международный хаб, который помогает россиянам полететь в другие страны, особенно в более дальние. На этом фоне стали поступать сообщения, что авиакомпания Turkish Airlines перестала пускать российских туристов на рейсы во время пересадки в Стамбуле, когда они направлялись в страны Латинской Америки. Люди жалуются, что им отказывают, потому что на двоих у них только один чемодан или слишком «чистый» загранпаспорт. Почему так происходит? Многие писали, что они выполнили все требования для въезда, к примеру, в Мексику, все документы есть, но их все равно не пускали…

— С «Турецкими авиалиниями» действительно ситуация выглядит странно, потому что свою позицию, которую они успели занять после начала СВО как практически монопольного хаба по всей Европе, по Латинской Америке, по странам Юго-Восточной Азии, они и получили за счет доступности, удобства. Но мы увидели, что какое-то давление было оказано даже, может быть, не на самого перевозчика, а на структуру безопасности турецкой авиагавани. Потому что перевозчик поднял руки и сказал: «Мы формально никому ничего не запрещаем, это запрещают сотрудники Gözen Security».

В АТОР мы глубоко погрузились в этот вопрос, потому что количество пострадавших начало расти лавинообразно.

Сначала действительно были поводы для отказа — там, правда, люди летели без багажа якобы в отпуск. Но давайте скажем честно: никто так не летает (если ты его не потерял). А когда уже прецедент дошел до того, что туристы, которые действительно купили туры, купили перелет бизнес-классом, не были допущены с нормальным паспортом, который они получили не вчера, с электронными разрешениями… Я думаю, что [здесь влияет] риск миграции, который видят для себя США и тем самым давят на турецкую сторону, причем даже не спрашивая мексиканскую. Ведь мы обращались к мексиканскому консульству, они сказали: «Они не имеют права вас не пускать. Мы имеем право вас не пустить как гражданина России на территории уже Мексики и развернуть».

«Турецкие авиалинии» вместо того, чтобы как-то прояснить эту ситуацию, заняли, на мой взгляд, очень плохую позицию — они просто закрыли продажу стыковочных рейсов напрямую из России: купите сегмент до Стамбула и купите отдельно сегмент из Мексики, чтобы не подпадать под российскую юрисдикцию. На мой взгляд, тем самым они немного показали некую недружественность.

Но потеряли ли они что-то? Нет. Был ли большой поток в Мексику? Тоже нет. Критично ли это для Мексики? Тоже нет. Поэтому это, скажем так, некие вторичные санкции, которые ощутили простые путешественники.

— Получается, теперь просто купить тур с пересадкой в Стамбуле, если хочется полететь в ту же Мексику, в туристический Канкун, уже невозможно?

— Возможно, если не лететь турецкими перевозчиками.

— А кем тогда лететь?

— Все наши ближневосточные перевозчики также летают. При этом там тоже проверяют документы, но именно на требования мексиканского правительства: что есть электронная виза или полученная виза. Ближний Восток — это Дубай, это Катар. У этих хабов также есть такие рейсы. Но да, это дороже. «Турецкие авиалинии» выбирали, потому что это было дешевле по сравнению с остальными.

— Но теперь есть риски?

— Здесь странная история. Мексика сейчас стала некими нелегальными воротами в США, и они, конечно, фильтруют. К примеру, вся семья едет, но могут одного не пустить. На границе такие истории были. Не пускали граждан России с армянскими, с грузинскими фамилиями, но с российскими паспортами. Почему-то боятся.

Но, на мой взгляд, до того момента, пока у нас не появятся прямые рейсы в Мексику, это частная история и переживать по этому поводу не стоит, потому что потоки настолько незначительные, что это не сказывается на выездном потоке.

— А появятся ли прямые рейсы?

— К сожалению, Мексика находится под довольно сильным контролем со стороны США, и они никак не могут решиться дать разрешение на прямые рейсы. Ведь, когда у нас были прямые рейсы — не только национальный перевозчик летал, но и чартеры, — Мексика по востребованности была продуктом номер один в Карибском бассейне. За ней шла Доминикана, и только за ней — Куба. Сейчас у нас есть Куба, но нет Доминиканы, которая также никак не может решиться на допуск российских перевозчиков, а своих у них нет.

— А как сейчас россияне добираются до Кубы?

— На Кубу есть прямой перелет, летает и национальный перевозчик. Перелет туда действительно занимает 9 и 11 часов в зависимости от того, когда и на ком вы летите. Но пакеты туда в среднем начинаются от 250 тысяч, что сопоставимо с летней Турцией.

Это на летний сезон. В зимний, конечно, Куба начинается от 280 тысяч. Но при этом вы тоже получаете солнце, море, all inclusive, ну и непередаваемый карибский колорит с ромом и прочими радостями жизни, который любят наши туристы. Но туда неплохие объемы [турпотока]: мы рассчитываем, что летом Куба покажет порядка 60 тысяч туристов, что довольно внушительно для несезонного направления.

— А если сравнивать с 2021 годом, до конфликта на Украине, турпоток был больше или меньше?

— На Кубу был больше, потому что были рейсы не только в Гавану, но и в другие города, на туристические курорты; летали в Варадеро, например. Но при этом объемы свободного пассажиропотока были больше, потому что билеты стоили больше. Это важный фактор.

Мы видим, что вся международная авиаперевозка после пандемии, а не столько после начала СВО, когда она получила второй скачок, выросла в среднем на 50—70%. И это больше всего ударило по выездному туризму, потому что не стало дешевого Египта за 60—80 тысяч, не стало Турции за 100 тысяч на двоих на неделю, не стало Кубы за 150—170 тысяч. Гостиницы-то остались практически в том же ценовом диапазоне, там колебания меньше, но у нас выросла перевозка.

— Какие еще страны Латинской Америки наиболее привлекательны для российских туристов? Что насчет, к примеру, Аргентины, Венесуэлы?

— В Венесуэлу у нас есть прямой перевозчик, Conviasa летают, прямой рейс, туда туристы летают. Но я бы сказал, что потоки туда небольшие.

— Из-за опасений по поводу безопасности в стране?

— Нет, однозначно нет опасений — есть плохое продвижение страны. Я всегда говорю, что туризм в ту или иную страну развивается либо от денег, которые вкладывает та страна в свое продвижение на территории, например, России, либо продукт настолько хорош, что, один раз съездив, каждый человек расскажет еще десятерым.

Венесуэла, на мой взгляд, не имеет того потенциала; она может вырасти до Кубы, но не больше. С туристической точки зрения та же Аргентина могла бы иметь больший потенциал, но нет прямых рейсов. И там тоже были истории с недопуском россиян как на рейсы, так и на пересечение границы. Латинская Америка видит очень остро риски миграции из России, после начала СВО особенно.

«Там, извините, пингвины на пляже летом»

— Если переместиться в другую часть земного шара — азиатский регион, какие там наиболее привлекательные направления?

— Если говорить про лидера, это все-таки Таиланд. Туда большое количество рейсов, а многие туристы до сих пор летают стыковочными рейсами, потому что они чуть дешевле, чем прямой перелет.

Второе место я бы отдал сейчас Шри-Ланке, потому что это направление получило большое количество прямых рейсов. Напомню, до пандемии у нас перевозчик летал только из Москвы прямыми рейсами, других не было. Сейчас есть региональные полетные программы на больших самолетах с вместительностью 500 человек. Это показывает, что страна востребована.

У нас так или иначе открылось авиасообщение с Вьетнамом, мы видим, что потоки туда тоже начинают расти. Это направление до пандемии уверенно наступало на пятки Таиланду, потому что вложения в туристическую, гостиничную инфраструктуру во Вьетнаме были существенные. У нас были прямые рейсы на Фантьет, Фукуок — это те курорты, которые россияне любили, где большое количество пляжей, всё с хорошим уровнем сервиса.

Из интересных стран, что мы увидели, — Южная Корея и Япония начали расти, но рост несравним ни со Шри-Ланкой, ни с Таиландом, там нет сотен тысяч туристов, он измеряется в десятках тысяч. Южная Корея — это удобные перелеты через Китай. Китай действительно стал хабом для Юго-Восточной Азии.

— При этом еще есть перелеты, к примеру, через Узбекистан…

— СНГ на себя тоже оттянуло [турпоток в качестве хаба], это то, о чем мы говорили, — что Стамбул теряет свои позиции. У нас Армения появилась, Баку, у Узбекистана летает отличный национальный перевозчик. Как раз возможность найти более удобную стыковку и отсутствие визового барьера, например, в Южную Корею сыграло в большой плюс — там электронная виза.

Япония — это все-таки более дорогой сегмент. Туда поехали те туристы, которые хотят получить новые впечатления. Это не пляжный отдых, это культурный отдых, это гастроотдых.

У нас также получила приток и Южная Африка, турпотоки туда тоже существенно подросли. Люди туда съездили, посмотрели, сказали: «Ой, а там классно!» Там обалденная экскурсионная программа, сафари, гастротуризм, природа, там, извините, пингвины на пляже летом. Ну, лето там, когда у нас зима.

«Не стоит ехать в Китай «дикарями» с первого раза»

— Сейчас начинает открываться Китай. Но достаточно много опасений из-за их «закрытого» интернета, из-за платежей, из-за языкового барьера…

— Китай сейчас находится в интересном положении. До пандемии потоки в Китай и из Китая в Россию были несопоставимы, там разрыв шел сумасшедший: сколько китайцев ехало отдыхать в Россию, столько даже в мечтах не могли съездить в Китай из России. Сейчас ситуация обратная. Это удивительно: у нас потоки преимущественно идут пока в Китай. Да, сейчас летний сезон начнется, мы, скорее всего, увидим баланс.

Здесь интересный момент. В АТОР мы пока не можем четко идентифицировать тех туристов, которые летят в материковый Китай, потому что там начинается тот самый «bleisure», когда мы совмещаем командировку, бизнес-поездку и несколько дней экскурсии.

Языковой барьер существует именно в материковом Китае. Если мы берем островной, где мы все отдыхаем, — Хайнань, куда встали прямые рейсы, там объемы летом будут порядка 100 тысяч туристов, что вполне немало. Причем многие полетят со стыковкой из близлежащих к Китаю регионов, а не только из Москвы. Там с языком нет проблем.

Сам Китай, конечно, изменился, восприятие туристов изменилось. Есть проблемы с оплатой, потому что даже наличие международной карты не может гарантировать возможность оплатить услугу, если у вас нет, к примеру, WeChat. Есть проблемы с гастрономией: если желудок совсем не переносит китайскую кухню, то будет тяжеловато найти нормальную еду даже в международных сетях отелей.

— Но при этом там есть международные сети, например, Starbucks, McDonald’s…

— Да, всё есть. На курортах все крупные мировые бренды гостиниц, которые ушли или не ушли из России, есть. Вы получите тот же самый сервис, к которому привыкли.

— Думаю, у Китая огромный потенциал для роста, чтобы принять большое количество россиян. Пока же мы видим все-таки больше бизнеса и чуть меньше отдыха. Но в следующем году, я уверен, Китай поднимется в рейтингах гораздо выше, чем сейчас.

— Какие вы могли бы дать советы российским туристам, кто захотел поехать в Китай?

— Мой единственный, но главный совет: не стоит ехать в Китай с первого раза «дикарями». Обратитесь в туркомпанию, пусть они вам составят тур, программу, сразу ее согласуют, чтобы у вас было и свободное время, и при этом базовое: где покушать, где переночевать, какой магазин посетить. Вас сопровождал бы гид, вам было бы это интересно, и при этом вы бы не мучились с выбором локации отеля. Потому что можно [забронировать через] Booking, например, который у нас не работает [на российские отели], но почему-то работает [на зарубежные] — там туристы начинают искать и сравнивать цены, — если есть возможность заплатить [иностранной картой].

Еще один момент — надо брать с собой наличные, потому что не всегда карты российских банков UnionPay там работают. Этот фактор тоже надо учитывать. Поэтому максимально постарайтесь предоплатить свое путешествие, чтобы там тратить по минимуму.

В остальном — не бойтесь поездить по Китаю, страна сделала рывок в плане благоустройства своей территории, дорожного фонда. Например, Шанхай до пандемии — это был мегаполис со смогом. У нас на дорогах показывают погоду, а у них — уровень загрязнения воздуха показывали. Сейчас в Шанхае практически запрещены машины с двигателями внутреннего сгорания, так что ты стоишь возле эстакады, а вокруг абсолютная тишина, если даже пробка, потому что двигатели не работают, никто не дымит: стоят гибриды, электрокары. Это сильно сказалось на экологии, воздух очистился. Плюс скоростные поезда позволяют очень быстро путешествовать из одной провинции в другую.

Не стоит пренебрегать и культурным наследием Китая, которое пока не заполонили туристы из других стран. В этом плане россияне — одни из лидеров по потоку в Китай.

«На стареньком добром Ту-154»

— Рядом с Китаем находится Северная Корея, о которой сейчас много говорят в контексте туризма, в том числе и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Что вы думаете по поводу КНДР?

— Я всегда этот вопрос называю провокационным, потому что, возможно, господин Лавров прав, он больше стран посетил, а я там сам не был. Но давайте будем реалистами: сейчас эта страна строго визовая, строго по группам, которые обязан сопровождать сотрудник, давайте будем говорить, «культурного центра» Северной Кореи. Но здесь не стоит заблуждаться, там никто не будет у вас из рук телефон [вырывать], правила озвучиваются сразу, и их легко соблюдать. Поэтому поехать и посмотреть на диковинную культуру, которой нет больше нигде в мире, — это интересно для саморазвития, такие туристы есть, и они будут туда ездить.

Когда мы касаемся пляжного отдыха, о котором в последнее время говорят, здесь я очень большой скептик, потому что [даже] у Южной Кореи не получилось сделать пляжный отдых с ее финансовыми возможностями, которые они могли бы вложить в инфраструктуру.

— А как же остров Чеджу?

— Там очень короткий период пляжного отдыха — у тебя два месяца и при этом вода все равно такая же, как во Владивостоке. То есть зайти и освежиться можно, но долго в этой воде не просидишь…

— И в Пусане то же самое?

— Примерно то же самое.

Северная Корея может вырасти. Мы, кстати, говорили, что [в этом помогут] планы построить закрытый кластер, где были бы санаторные, шопинг-центры — так называемые анклавы, где можно разрешить туристам всё, — тогда потенциал будет. Но это не перспектива ближайших двух — трех лет, наверное, можно говорить о пятилетии.

Пока туда летает только местный перевозчик на стареньком добром Ту-154, который, кстати, выглядит, как будто он из музея. Настолько они следят за уже раритетной авиатехникой.

— Это не опасно?

— Если самолет летает, значит, это не опасно. Сертификаты годности выдаются на всё, что проходит все инспекции, а не просто потому, что не на чем больше летать, к счастью для нас.

— Какая категория российский туристов отправляется в Северную Корею?

— Это, как правило, искушенные путешественники старше 35-40 лет, которые уже видели многие страны. Им хочется новых культурных впечатлений, а не поразвлекаться, не походить по магазинам, ресторанам. Просто окунуться в другую культуру.

— Но по сути же, культура Северной и Южной Кореи из-за общего исторического прошлого одна и та же…

— Глобально — да. В Южной Корее вы это увидите всё в красках, красиво, рядом будут отличные дешевые рестораны, много мяса… И антагонист — Северная Корея, где рестораны по типу «вот сюда только местным нельзя заходить, а всем остальным можно», «вот здесь, пожалуйста, мы вас будем кормить, и кормить много, но выбора блюд не будет, потому что вот повар приготовил [только это]».

То есть это как немного окунуться в наше прошлое, когда туристы организованно приезжали в Советский Союз, их обязательно сопровождали, им показывали всё самое красивое, всё самое интересное. Почему бы этим не воспользоваться? Это же интересно: вам покажут всё лучшее, что есть, а всё худшее вы просто не увидите.

— Правда ли, что в северокорейских гостиницах, где останавливаются иностранцы, в номерах прослушка? Стоит ли опасаться?

— Я, к сожалению, там не был, не жил. Но если вспомнить историю, скорее всего, это так. Но об этом точно Северная Корея не скажет сама. Есть правила, которые озвучиваются перед поездкой в эту страну, лучше их соблюдать. Думаю, не о чем нам, туристам, там разговаривать, чтобы это стало риском.

Конечно, там есть свои нюансы. Есть гостиницы, которые, например, открываются только под группу, причем это может быть огромная гостиница в Пхеньяне под 700 номеров, и она просто стоит закрытая, а туристы приехали, ее для них открыли. Они там в ней пожили и уехали, ее опять закрыли, потому что нет потока.

«У Ирана есть кока-кола»

— Еще одна страна, которая в последнее время пытается привлечь российских туристов, — это Иран. Что вы можете сказать по поводу этого направления?

— Вот у Ирана в отличие от Северной Кореи гораздо больший потенциал. Иран не был закрытой страной: иранцам можно было путешествовать, в Иран можно было приезжать. Сейчас для нас он квазибезвизовый, у нас групповой безвиз. Но при этом, прилетев туда, потратив 30-40 минут на паспортном контроле, вы получите визу, то есть ее не надо получать в консульстве.

Иран — это не радикальный ислам, консерватизм. Я буквально на днях общался с одним из своих туристов, кто вернулся. Человек видел весь мир, они с супругой ездили. Он говорит: «Ты понимаешь, впечатления от страны у нас абсолютно неправильные. Это красиво, самобытно, каждый из городов имеет свою культуру, архитектуру. Очень добрые люди, все открыты, все тебя приглашают в свой дом. Гастрономия — отдельный пункт: в каждом регионе своя кухня. И самое главное, никто за тобой не ходит, не следит, никто мою жену не заставлял надевать хиджаб: просто прикрой волосы платком, соблюдай местные приличия. Но никто не будет тебе делать замечания. Мы ее воспринимаем неправильно».

Если ехать туда туристом, в стране тебе будут рады. А самый класс Ирана — он очень дешевый по сравнению со всеми открытыми для нас международными направлениями. Билет стоит в среднем 15—17 тысяч — у нас больше никуда за границу билеты столько не стоят.

— Российскими авиаперевозчиками?

— И российские, и иранские, Mahan Air, например, летает. У Ирана есть кока-кола. У них меньше санкций в принципе.

Иранские туристы ездят по всему миру, поэтому в гостиницах сервис довольно интересный, это не северокорейский [вариант]: они открыты, там есть туристы из других стран, с Ближнего Востока. Но речь опять-таки идет не о пляжном отдыхе, не об увеселительных [программах]. Хотя в Тегеране вы найдете возможность посмотреть и ночную жизнь. Там не будет алкоголя, но молодежь развлекается, отдыхает. Это довольно бурный город.

Иран, к сожалению, не получает то туристическое внимание, которое мог бы. И боюсь, они не способны сформировать имидж направления, как мы бы хотели видеть в туротрасли. Они его формируют согласно государственной идеологической доктрине как консервативного, сугубо культурного [государства]. А надо немного добавить жизни в этот имидж, и тогда люди с удовольствием туда поедут.

— А могут ли туда поехать женщины без сопровождения?

— Абсолютно, никаких ограничений нет. Вы можете с подружками сесть на самолет, прилететь, без гида, без всего ходить, только прикрыв волосы — вас пальцем никто не тронет. Хотя туристы рассказывают, что снимают они эти платки, на шее формально он есть и все. Нет такого, что во время экскурсий за тобой будет ходить охранник с дубиной и говорить: «Это не фотографируй» — этого не осталось. Абсолютно все равно, чем занимается турист, если он не нарушает закон.

«»Карточного туризма» почти не осталось»

— Страны СНГ и ближнего зарубежья после начала конфликта на Украине стали популярны не только как хабы. Появилось такое направление как «карточный туризм» — россияне летели туда, чтобы получить зарубежную карту и ей расплачиваться за границей. Сейчас эта тенденция сохранилась или идет на спад?

— «Карточного туризма» мы практически больше не видим. Потому что часть стран довольно сильно ужесточили требования к получению карт: та же Армения, Узбекистан. Там все стало сложнее: к примеру, принесите выписку из домовой книги. Казахстан требует ИИН (индивидуальный идентификационный номер. — Прим. RTVI), его стало сложнее получить. Сейчас ИИН просто так не дадут, есть ряд условий.

Вопрос стал в другом: сейчас услуга от наших российских банков получения иностранной карты вполне себе самодостаточна. Наши банки, находящиеся под «самыми страшными санкциями», официально предлагают карту третьего банка, ее привезут за деньги, никуда не надо лететь. Те, кому надо было, оформили это тогда; те, кому сейчас вдруг понадобилась [зарубежная карта], могут оформить ее, не выходя из дома.

Само по себе СНГ тоже получило прирост туризма, это очень важный момент. Люди поехали реально с туристическими целями. А почему нет? Куда еще ехать? Рейсов тоже много: Ереван, Азербайджан, Баку.

Грузия, которая не в СНГ, тоже вернулась в нашу туристическую палитру. Буквально каждый месяц прибавляется тот или иной прямой рейс.

Несмотря на это, там присутствует довольно сильная антироссийская риторика. В отличие от других стран, там она иногда проходит и в СМИ. Но наших туристов это почему-то не останавливает. Мы заметили, что туристы не реагируют на общий фон, если их хорошо принимают.

Во-вторых, СНГ — это все-таки бюджетно и с сумасшедшим гостеприимством. Плюс местная туристическая отрасль тоже не сидит на месте. В Узбекистан прилетают со всего мира уже не просто отдохнуть, а на целые культурные программы. Всё совершенствуется, становится профессиональнее, гостиниц становится больше, сервис растет. И постепенно турист говорит: это вполне неплохая альтернатива отдыха уик-энд-формата.

— Какие страны этим летом будут пользоваться наибольшей популярностью?

— Среди россиян на это лето однозначно самый большой поток будет у Грузии, потому что, в отличие от всех остальных, там есть пляжный отдых. Да, в Казахстане тоже есть — Актау, но в Грузии есть полноценная возможность получить доступ к Черному морю.

Ереван. Несмотря на протесты, которые там проходят, туристов почему-то они не касаются, то есть «там что-то протестуют, а мы ездим по стране». И Узбекистан. Я бы так расположил эту тройку по популярности. Потом уже идет Казахстан.

Но статистика, которой мы должны пользоваться при подсчете турпотоков, искажена: очень много перемещений, не связанных с туризмом, которые проходят через границу. Каждого путешественника, как ни спросишь, он обязательно скажет, что едет с туристическими целями, хотя на самом деле это и бизнес, и работа, и многие там обосновались, открыли филиалы. Потоки очень большие, но вычленить туристов довольно тяжело.

«Турпотоки в Европу находятся на уровне 7—10%»

— Также хотелось поговорить о шенгенских визах, ведь раньше россияне очень любили выезжать на отдых именно в Европу. Какая ситуация с сейчас? Куда проще всего полететь?

— Есть одно европейское направление, которое стоит немного особняком, — это Кипр, который раньше был одним из самых востребованных направлений. Но у них теперь своя виза, раньше он для нас был по формату провизы, то есть электронного уведомления, ты его получил и полетел. Туда удобнее всего летать через Ереван, потому что ближневосточная альтернатива стыковки будет в два раза дороже, чем какой-нибудь Wizz Air, который напрямую летит в Ларнаку.

Если же говорить про шенгенскую часть Европы, то с визами действительно большая проблема. Связано это, во-первых, с тем, что электронные очереди последние 1,5 месяца не работали у самого крупного оператора VFS Global. Говорят, хакерская атака. Вообще невозможно было записаться.

И плюс мы видим, что консульства сократили количество принимаемых заявлений. Казалось бы, никаких санкций эти страны, выдающие визы, против россиян, приезжающих с туристическими целями, не вводили. Но при беседе с консульскими сотрудниками мы понимаем, что там ограничение 50—100 заявлений и больше не принимают. Всё это привело к ажиотажу, появлению ботов, которые крали записи. Ввели платную запись, стало попроще, все равно…

К тому же мы видим, что срок рассмотрения — от подачи до получения — может занять до месяца, а то и до полутора месяцев, и можно просто сидеть ждать, пока тебе отдадут твой паспорт. Поэтому потоки туда сократились. Турпотоки в Европу находятся на уровне 7—10% от того, что было до пандемии, — у нас это 2019 год, по которому мы сравниваем всё, что изменилось.

Предпосылок к улучшению, сразу скажу, нет. Однако стало дешевле стыковками добраться до Европы: больше рейсов международных авиаперевозчиков — значит, стыковочные программы становятся всегда дешевле. Сейчас в среднем билет можно купить в одну сторону за 30 тысяч, то есть за 60 тысяч можно попасть в Европу.

На месте никаких ограничений нет, можете путешествовать. Несмотря на то, что некоторые страны закрыли въезд россиянам, многие путают: они закрыли первичный въезд, то есть первичное пересечение границы Шенгена. Но внутри Шенгена, в ту же Норвегию, которая сейчас тоже это правило ввела, можете добраться наземным транспортом, внутренним перелетом, у них нет паспортного контроля. Но отдельные эксцессы могут быть, когда вас просто не пустят на борт с российским паспортом на внутренних перевозках.

Сама перспектива европейского сезона неплохая. К примеру, Греция готовится принять определенное количество россиян, Испания.

Но там цифры будут идти в десятках тысяч, никакой сотни даже близко не будет, хотя до этого объемы были существенно больше. Во Франции Олимпиада, там тоже наблюдается ажиотаж, часть виз заявляется как на посещение Олимпийских игр. Но объективно Европа совокупно по году получит максимум полмиллиона туристов, из них реальных туристов будет где-то 150 тысяч.

«Заблудился, ехал по дороге — и въехал в Норвегию»

— Как вы и сказали, 29 мая власти Норвегии объявили о новых ограничениях для россиян. Но сами визы страна не выдает с 2022 года. Получается, новые правила действуют на первичный въезд для тех, у кого на руках остались шенгенские и национальные визы?

— Да, совершенно верно. Сначала они закрыли приграничное сообщение с Мурманской областью, а теперь они полностью сказали: «Всё, до свидания, к нам первично заехать нельзя». На самом деле это было прогнозируемо и ожидаемо: когда страна перестает выдавать визы, наверное, следующий шаг такой и будет. То, что они протянули почти два года, только вызывает вопрос, с чем это было связано.

В плане туризма это очень крутая страна, здесь надо быть объективным. Она красивая, самобытная, с сумасшедшей природой, но одна из самых дорогих. Тур в Норвегию редко на двоих обходился меньше €5,5 тысячи, потому что там очень дорого жить, очень дорого есть, очень дорого было добираться. И потоки из-за этого туда были небольшие, поэтому это не критично для России, но неприятно. Как и вся та часть Скандинавии, которая закрыла свою туристическую инфраструктуру от российских туристов.

Кто от этого больше страдает? Наверное, больше все-таки они. Когда тебе нельзя туда въехать, ты поедешь в другое место, а вот если к тебе не приедут — это хуже.

— А россиянам, которые все-таки хотят попасть в Норвегию, до нее добраться?

— Однозначно прилетать в одну из стран, которая пускает, — это может быть Франция, Италия, — а дальше либо внутренним перелетом, либо доехать поближе куда-то, даже в Финляндию, которая, кстати, как бы тоже не пускает. Внутренним рейсом прилететь, например, в Хельсинки, взять машину и поехать в Норвегию.

— При этом у туриста может быть шенгенская виза.

— Абсолютно, верно. Здесь удивительный момент: Норвегия как бы в Шенгене, но не в ЕС. При этом внутренней границы — ключевое — нет. Если, конечно, вас остановят и спросят, как вы попали, скажете: «Заблудился, ехал по дороге — и въехал в Норвегию». В современном мире звучит глупо, но реальность такова. Так наши граждане ездят в Эстонию, когда им надо, страна ультра против россиян, но вот надо людям туда поехать, у многих недвижимость осталась. В ту же Финляндию они ездят: никто не стоит прямо на дороге или в аэропорту и не пускает, если у вас российский паспорт.

— А какова ситуация с поездками на архипелаг Шпицберген? Раньше для россиян действовал безвиз, но с учетом новых ограничений со стороны Норвегии, теперь туда добраться можно только внутренними рейсами Шенгена?

— Внутренними рейсами, да. Сейчас будет сложнее, теперь нужен Шенген.

Думаю, ситуация не будет улучшаться — пока конфликт будет продолжаться, мы будем видеть всё более планомерное ужесточение визовых правил по отношению к россиянам, если говорить о Шенгене.

«Для богатых арабских шейхов, которые любили так летать»

— С 1 августа Израиль вводит электронное разрешение на въезд (ETA), новые правила коснутся и россиян. Эти ограничения как-то повлияют на турпоток? Или сейчас он и так достаточно низкий из-за войны между Израилем и ХАМАС?

— На текущий момент туроператорам запрещено формировать туристический продукт в Израиль. Пока фаза активного конфликта с Палестинской автономией (Сектор Газа. — Прим. RTVI), то есть спецоперация, которую они там проводят, не завершена, формировать туры запрещено. Но вы как гражданин можете купить билет и полететь.

Если посмотреть на электронные разрешения глубже — это будущее, которое уже начало просвечиваться через другие страны. Евросоюз вводит для тех стран, которые были безвизовые, электронные уведомления о прилете, это то же самое ETA.

Для США, для Ближнего Востока, для богатых арабских шейхов, которые любили так летать, — для них Европа была безвизовой, но теперь вводится уведомление, пожалуйста, заполняйте электронную форму. А ведь это, по сути, квазиэлектронная виза, которую ввели и у нас для внутреннего, выездного потока. Это та трансформация, по которой идут все страны.

Я думаю, это не очень сильно скажется на Израиле, там был довольно жесткий скрининг, один из самых жестких на въезде в страну. Поэтому если это электронное разрешение будет сразу отсеивать тех, кому не стоит тратить время и силы и лететь в Израиль, чтобы вас там развернули и отправили домой под каким-нибудь предлогом, тогда это даже лучше. Я бы выбрал заранее знать, пустят ли меня. Если же это пустая формальность, чтобы заранее собрать очередные персональные данные того или иного путешественника, которую мы сейчас видим повсеместно, то, наверное, это вообще никак не скажется.

Я не вижу ничего критичного, но вижу, что всё больше стран будут приходить к электронной форме разрешений на въезд, которая по сути ведь является электронной визой.

— Но несмотря на то, что конфликт между Израилем и ХАМАС продолжается, самостоятельные туристы продолжают спокойно ездить туда?

— Да, свободно могут ездить. У нас рейсы есть, пожалуйста, летайте. Но мы не можем формировать турпродукт, в Израиль, в Иорданию, в Сирию.

— Есть ли какая-то статистика, сколько российских туристов прилетело в Израиль с начала конфликта?

— Такой статистики нет, потому что самостоятельные туристы, к несчастью или к счастью, перед нами не отчитываются. Но есть интересный момент: много ли там реальных туристов, а не обладателей вида на жительства и паспортов, которые летают между нашими странами? Когда эмигрируют, все всегда туристы.

Также и с шенгенской визой: все получают только туристические, хотя процент именно туристов при получении визы, — мы сверяли статистику с операторами, — не превышает 30%. Всё остальное — это либо самотуристы, либо это удобная форма заявления для своих личных нужд.

«Наши туристы любят показать широту души»

— Какие главные ошибки совершают наши туристы за рубежом?

— Самое главное — не спорить с местными властями, особенно находясь в стадии конфликта. Почему-то, особенно в Таиланде, любят покачать права, помахать кулаками. Помните, что отношение к туристам благожелательное до того момента, пока вы не пересечете определенную черту; потом вы становитесь чужими для этой страны и с вами будут поступать даже хуже, чем с местными.

Второй момент: не пренебрегайте медицинскими страховками. Даже если вы самостоятельно сформировали путешествие, всё подобрали, не пожалейте нескольких тысяч рублей, оформите страховку. Если что-то произойдет, у вас хотя бы будет возможность получить экстренную и последующую помощь.

И наверное, последнее: наши туристы любят хорошо отдохнуть, показать во время отдыха широту нашей души. Все-таки нужно оставаться в пределах границ, чтобы не совершить непоправимое, связанное со своей свободой, жизнью и здоровьем близких людей. Поэтому не злоупотребляйте горячительными напитками на отдыхе.

— А что вы думаете об образе русского туриста, который сформировался в массах?

— Он на самом деле не такой. Может, в отдельных локациях, отелях, например, турецких, египетских или тайских. Но глобально наш турист очень интересен рынку, это удивительно. Почему многие компании продолжают приезжать сюда и продвигать свои продукты? Потому что мы хорошие туристы.

Почему-то у нас сложился образ, что мы, как показывали в «Наша Russia» — «Тагил» тот самый пресловутый. Но это уже давно не так. Если вы хотите «Тагил», это поляки. Посмотрите, как они себя ведут на отдыхе в той же Турции. Как ведут себя немцы, британцы на Кипре — вот там будет «Тагил». Мы по сравнению с ними святые люди.

Почему наши туристы хорошие? Они щедрые, они отдыхают не 3—5 ночей, а неделю или 10 дней, что очень важно для гостиниц. Они не создают конфликты на пустом месте. Если полотенце не то, они сделают замечание, но никто не будет скандалить, требовать к себе менеджмент.

Наших туристов любят за границей. Почему Дубай так стремится привлечь россиян, чтобы те приехали? Думаете, из других стран к ним не приезжают? Приезжают. Но им нравится то, что российские туристы хорошо отдыхают, берут много экскурсий, ходят по магазинам, а не приехали со своей едой, как китайцы, сидят в номере, кушают и ничего не тратят. Мы щедрые.

— И под конец не могли бы назвать топ стран, куда бы вы лично рекомендовали россиянам отправиться этим летом?

— По возможности я бы отправился во все страны, которые сейчас открыты. Лето для меня — это все-таки пляжный отдых. Здесь я бы однозначно рассматривал ту же самую Турцию, там есть прекрасные нетуристические места. Тот же Мармарис мне больше на самом деле нравится, чем Анталья, побережье красивее.

Сам я, наверное, поеду на Мальдивы, потому что там летом считается несезон. А ведь на экваторе нет понятия сезона. Я просто люблю дайвинг, буду там нырять.

Я поеду летом в Эмираты. Жарко, зато меньше туристов, дешевле цены и отличная возможность походить по магазинам без суеты, без толпы. Ну а переждать жару всегда можно в номере в обед, а потом у прохладного бассейна.

А в остальном — путешествуйте, потому что путешествия дарят ту перезагрузку, которая очень важна в обычной жизни и особенно для нас с вами.