Израиль объявил о внедрении системы электронных разрешений на въезд для иностранных туристов, но в отношении россиян она пока не заработала. Об этом в специальном интервью RTVI рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин. Дипломат подтвердила, что электронные разрешения будут распространятся на граждан тех стран стран, с которыми у Израиля действует безвизовый режим.

«Сейчас ведется первый этап — как пилотная программа с двумя странами, еще не с Россией», — заявила Симона Гальперин.

Она напомнила, что «многие страны имеют такую систему». По словам посла, она не должна создавать проблемы при въезде, как раз наоборот — призвана снизить риски.

«Идея такая: мы хотим, чтобы даже в отношении тех стран, с которыми у нас безвизовый режим, была какая-то регистрация. И это разрешение на въезд даже облегчит ситуацию путешественникам. Потому что когда заполняется эта анкета на разрешение на въезд, туда вносятся данные, которые, я надеюсь, будут минимизировать отказы на месте, в Бен-Гурионе [международном аэропорту Тель-Авива]», — рассказала Гальперин.

Дипломат привела пример: «Где-то год назад, я тогда еще работала в Израиле, приехал кто-то [путешественник] не из России, а из другой страны, и его пограничники спрашивают: «Цель визита?» И он говорит: «Я иду посетить святые места в Нетании». То есть он приехал поработать — никаких святых мест в городе Нетании нет».

Таким образом, анкета, с одной стороны, призвана заранее отсеять недобросовестных путешественников, а с другой — повысить безопасность Израиля.

Ранее председатель комиссий по связям со странами постсоветского пространства и по иммиграционному праву при Палате адвокатов в Израиле Алексей Коваленко подтвердил RTVI, что «Израиль присоединился ко всеобщей мировой практике, которая существует в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, Арабских Эмиратах».

«Человек, который решит посетить Израиль, заранее получает онлайн-разрешение на посещение Израиля, тем самым он не рискует, что его развернут на границе», — появил Коваленко.