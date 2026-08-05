Вильям Демчог, сын звезды сериала «Интерны» Вадима Демчога, вышел на свободу из колонии общего режима, где отбывал наказание по делу об участии в схеме телефонных мошенников. Об этом пишет РИА Новости 5 августа.

«Да, уже все», — сказал Демчог-младший в разговоре с агентством.

Суд в Москве в июне 2025 года приговорил Вильяма Демчога к двум годам колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в сговор с преступной группой, члены которой убедили 82-летнего пенсионера перевести 1,8 млн рублей на якобы безопасные счета.

В феврале 2024 года 490 тыс. рублей, принадлежавших пострадавшему, были перечислены на банковскую карту, которую злоумышленники передали сыну знаменитого актера. Сын актера обналичил средства и перевел всю сумму на счета, подконтрольные мошенникам.

Демчог-младший признал вину в совершении преступления и полностью возместил пострадавшему нанесенный ущерб.

Знакомый Вадима Демчога рассказал KP.RU, что актер выплатил всю сумму из личных средств.Собеседник издания отметил, что молодой человек решился на правонарушение ради 30 тыс. рублей, так как «хотел независимости», однако так и не получил обещанной суммы от подельников.

С марта 2024 года по май 2025 года Демчог-младший находился под домашним арестом, после чего был переведен в СИЗО. Суд зачел это время как отбытое наказание. По словам знакомого Вадима Демчога, без возмещения материального ущерба сыну актера могло грозить до десяти лет лишения свободы.