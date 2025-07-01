«Подключал все свои связи»: «КП» узнала, как Демчог пытался спасти сына от тюрьмы

Актер Вадим Демчог пытался помочь сыну Вильяму, осужденному за мошенничество, и полностью возместил ущерб представителю пострадавшего пенсионера. Об этом рассказал «Комсомольской правде» знакомый артиста на условиях анонимности.

«Вадим из личных средств выплатил всю сумму, практически 2 миллиона рублей, чтобы закрыть финансовый вопрос. Пытался как-то урегулировать ситуацию, подключал все свои связи. В Вильяме он души не чает. Случившееся для него настоящий удар, большая трагедия для всей семьи», — сказал «КП» знакомый Демчога.

По словам источника издания, актер многое делал для сына, старался проводить с ним время, но из-за плотного графика не всегда хватало времени. Он также отметил, что Вильям жил на два дома: он прописан в квартире отца, где у него была своя комната и есть до сих пор.

«Если нужны были финансы, то он всегда прибегал к папе. То есть он не нуждался в деньгах. Возможно, из-за частых гастролей, когда Вадима не было дома месяцами, парень связался с плохой компанией. Просто недосмотрели», — пояснил знакомый Демчога-старшего.

По данным «КП», 20-летний Демчог стал участником аферы из-за 30 тысяч рублей, так как «хотел независимости», однако эту сумму ему так и не передали.

«Если бы не отец, который возместил материальный ущерб, то молодого человека могли бы посадить и на все 10 лет, пишет издание», — говорится в публикации.

Накануне московская прокуратура сообщила, что Вильям Демчог получил два года колонии за участие в схеме телефонных мошенников.

Сын актера стал участником группы телефонных мошенников, которые в феврале 2024 года обманули 82-летнего пенсионера. Злоумышленники представившись силовиками, сообщили, что кто-то пытается похитить из банка его деньги, поэтому их необходимо перевести на «безопасные счета». На одну из карт пенсионер перевел 490 тысяч рублей, которые, по данным следствия, Вильяму нужно было быстро снять и перечислить на другие банковские счета. В качестве комиссии за «работу» сын артиста должен был получить 30 тыс рублей, отмечает «КП».

Всего мошенники смогли выманить у пенсионера свыше 1,8 млн рублей. Демчог-младший свою вину в совершении преступления признал.

Отец осужденного Вадим Демчог — актер, сценарист, педагог и писатель, создатель авторских проектов на радио, телевидении, в интернете и в театре. Известность ему принесла роль Ивана Натановича Купитмана в сериале «Интерны», Демчог также является голосом персонажа анимационного веб-сериала «Mr. Freeman».