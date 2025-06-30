20-летний сын российского актера Вадима Демчога Вильям получил два года колонии за участие в схеме телефонных мошенников. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

«20-летний житель столицы Вильям Демчог признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, Демчог с помощью мессенджера вступил в сговор с соучастниками, которые по телефону сказали 82-летнему пенсионеру, что его денежные средства, находящиеся на счетах в банке, похищены. Якобы для сохранности сбережений аферисты убедили мужчину перевести их на «безопасные счета». Пенсионер снял деньги со своих счетов и осуществил несколько переводов на указанные ему счета.

По данным ведомства, в феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении на банковскую карту 490 тыс. рублей, принадлежащих пенсионеру. Карту сыну актера также передали сообщники. После этого Демчог обналичил средства и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на счета, подконтрольные участникам преступной группы.

«Всего сообщники мошенническим путем завладели денежными средствами пенсионера на общую сумму свыше 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Демчог свою вину в совершении преступления признал и полностью возместил материальный ущерб, причиненный преступлением, представителю потерпевшего.

Наказание отбывать он будет в исправительной колонии общего режима.