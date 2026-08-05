Атаки беспилотников на склады Wildberries повлекли существенное падение дохода для владельцев пунктов выдачи заказов, выяснили «Известия». В июле в некоторых регионах выручка ПВЗ упала на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в пиковые дни — на 30-40%, подсчитали эксперты.

Такие данные представил изданию глава совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. Председатель президиума Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко подтвердил, что после ударов по складам снизились объем поставок и число выдач товаров в ПВЗ. Это наносит ущерб бизнесу.

В ситуации падения рентабельности владельцы некоторых пунктов выдачи Wildberries столкнулись с невозможностью вовремя платить за аренду помещений, рассказала газете глава совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая.

По ее данным, для таких предпринимателей подготовлены типовые обращения с просьбой к арендодателю либо снизить плату на 50% на полгода, либо дать отсрочку на тот же срок.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов отметил, что именно аренда забирает 30-40% регулярных трат ПВЗ. При этом рентабельность большинства точек на сегодня составляет около 5-10%, а в отдельных случаях они работают с минимальной прибылью или становятся убыточными, сказал он.

В объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) отказались признать проблемы некоторых ПВЗ общей тенденцией. Там заявили изданию, что подсчеты экспертов базируются на отдельных случаях и не отражают динамику сети в целом.

В RWB также отрицают, что в июле наблюдался рост закрытий пунктов выдачи. Там утверждают, что годом ранее у компании было на 13% меньше ПВЗ, чем сейчас, а число заявок на открытие новых пунктов в последнее время даже удвоилось.

В то же время представитель «Авито» сообщил «Известиям», что по итогам первого полугодия число объявлений о продаже готовых ПВЗ выросло на 26% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Спрос на такие точки увеличился лишь на 6%.

Одной из причин снижения доходности пунктов выдачи мог быть отток продавцов с площадки Wildberries, допустил Алексей Федоров. По его оценке, около 10% селлеров могли уйти с маркетплейса из-за атак дронов.

Алексей Москаленко, напротив, не увидел массового оттока. Он пояснил, что многие продавцы после ударов по складам Wildberries переводят часть своих товаров на модель самостоятельного хранения и сборки заказов.

Эксперты считают, что рынок в этой сфере продолжит меняться. Под угрозой закрытия в первую очередь могут оказаться ПВЗ, которые работают только с Wildberries и арендуют дорогостоящие помещения, например, в торговых центрах. По прогнозу Федорова, до конца года могут закрыться около 15% таких точек.