Увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ на 27 тыс. человек связано с формированием военно-строительных подразделений, заявили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

«Изменения боевого состава и численности ВС РФ, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. В этой связи увеличена штатная численность ВС РФ на 27 000 человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений, что позволит повысить результативность и эффективность работы военно-строительного комплекса (ВСК)», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками, тогда как военные строители смогут работать на объектах, к которым у гражданских лиц нет доступа. Они займутся возведению приоритетных и стратегических объектов ВС РФ на всей территории страны, в том числе обустройством военных городков в дальних гарнизонах и строительством объектов военной инфраструктуры.

«Была поставлена задача министром обороныпровести перезапуск военно-строительного комплекса», — сказал генерал армии Анатолий Гребенюк.

Как отметили в Минобороны, для обеспечения ВСК уже воссоздан подведомственный Военный инженерно-технический университет. Он начнет работу с 1 сентября.

Кроме того, прорабатывается вопрос сотрудничества с государственными строительными вузами о подготовке на их базе компетентных кадров, добавили в военном ведомстве.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий увеличение штатной численности ВС РФ на 25 тыс. человек — до 2 426 130, включая 1,53 млн военнослужащих. Также глава государства впервые с 2017 года увеличил на 2 тыс. человек численность гражданских служащих в составе армии, которая теперь составляет 891 130 человек. Документ вступил в силу 1 августа.

Тем самым Путин увеличил штатную численность ВС в шестой раз с начала военной операции на Украине и в третий раз с начала 2026 года.

В декабре 2025 года министр обороны Андрей Белоусов заявил о завершении первого этапа реформирования Военно-строительного комплекса ВС РФ. Этот процесс он называл «переходом к новой модели» с «четким разделением полномочий и ответственности». На 2026 год была поставлена задача разработать нормативно-правовую базу для создания военно-строительных частей.