Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл в Череповце памятник советскому вождю Иосифу Сталину и академику Ивану Бардину. Церемония была приурочена к празднованию Дня металлурга.

«Сегодня восстановили историческую справедливость, открыв монумент двум выдающимся историческим деятелям, руководителям эпохальных преобразований, благодаря которым Череповец стал одним из крупнейших промышленных центров нашей страны», — говорится в посте Филимонова в VK.

Глава региона отметил, что деятельность Бардина и Сталина «неразрывно связана» с созданием Череповецкого металлургического комбината и превращением Череповца в индустриальный центр СССР. Бардин реализовал масштабный проект, а Сталин в то время был главнокомандующим, пояснил Филимонов.

«Ни один успех невозможен без руководства, без верховного главнокомандующего», — заявил губернатор на церемонии открытия.

Как писал портал Cherinfo, ходатайство в мэрию Череповца об установке памятника Сталину и Бардину подал городской Совет ветеранов. Комиссия по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий поддержала просьбу.

Победителем конкурса на лучший эскиз стал скульптор Илья Коротченко. Бронзовую композицию установили возле дома № 8 на улице Металлургов.

Это уже четвертый памятник Сталину в Вологодской области. Первый монумент появился в декабре 2024 года на территории дома-музея «Вологодская ссылка». У региональной прокуратуры возникли претензии к контракту на поставку памятника стоимостью 10,5 млн рублей, суд поддержал надзорное ведомство. По итогам разбирательства статуя Сталина была передана музею в безвозмездное пользование и осталась на его территории.

В 2025 году бюсты Сталина установили возле краеведческого музея в поселке Кадуй и у здания школы в Никольске.