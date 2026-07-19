Зрителей заключительного матча чемпионата мира по футболу 19 июля ждет напряженный суперфинал, который с большой долей вероятности не уложится в два тайма основного времени. Такое мнение высказал в разговоре с 360.ru журналист и шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.

Он отметил, что сборные Испании и Аргентины, которые поборются за Кубок мира, равны по шансам и «в чем-то — по силам». По этой причине Шпитальник скептически отнесся к прогнозу суперкомпьютера Opta, который оценил шансы Испании на победу в 59,5%.

Особый статус матчу придает то, что аргентинцы — действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки, а испанцы носят титул чемпионов Европы.

«Тут вообще все в титулах — и одна сборная, и другая. Поэтому матч можно назвать суперфиналом всего мирового футбола за прошедшие четыре года», — отметил Шпитальник.

По его словам, в финалах такого уровня многое решает не столько мастерство, сколько удача. В то же время он признал, что у Испании есть «серьезные аргументы», чтобы претендовать на победу, поскольку эта сборная отличается безупречной тактикой, современным и динамичным стилем игры.

Аргентина же часто выезжала «на характере и воле», но в решающий момент это может обернуться против команды, отметил журналист.