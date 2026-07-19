Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов разработали законопроект о включении периода участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы, передает корреспондент RTVI.

Законопроект (имеется в распоряжении RTVI) предусматривает, что периоды участия в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут включаться в общую продолжительность гражданской и муниципальной службы.

В начале военной операции Госдума приняла закон, гарантировав сохранность рабочих мест и стажа для госслужащих и муниципальных служащих, ушедших на фронт, напомнил в беседе с RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике автор поправок Ярослав Нилов. После этого гарантии расширили на заключивших контракт, мобилизованных и добровольцев из числа государственных и муниципальных служащих.

«Теперь же мы предлагаем уделить внимание стажу, включив периоды участия в СВО в общую продолжительность гражданской (муниципальной) службы. Это самым положительным образом повлияет на все выплаты, надбавки и поощрения, связанные с выслугой лет, для наших ветеранов, если они решат попробовать себя в работе на органы государственной власти», — сказал Нилов.

Такой стаж используется для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, размера поощрений за безупречную и эффективную службу, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

«Мы много говорим об адаптации участников СВО после возвращения к мирной жизни. Один из конкретных механизмов — дать им понятный и справедливый путь в государственную и муниципальную службу. Их опыт, дисциплина, ответственность и готовность служить стране должны быть востребованы», — заявил RTVI еще один автор поправок Дмитрий Гусев.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения отзыва, который по регламенту необходим для внесения в Госдуму.

В феврале Минобороны предложило засчитывать в стаж день службы на СВО за три дня работы или госслужбы.