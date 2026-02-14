Минобороны России предложило внести изменения в федеральные законы, закрепив в них новый порядок расчета стажа участников военной операции на Украине. Ведомство предлагает засчитывать в стаж день службы на СВО за три дня работы или госслужбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий проект документа в субботу, 14 февраля.

«Внести в пункт 3 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ „О статусе военнослужащих“ <…> изменение, дополнив абзацем следующего содержания: „Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы“», — говорится в проекте документа.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении периода пребывания в добровольческих формированиях в стаж при назначении пенсии за выслугу лет.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому работа судей в судах в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях во время СВО будет засчитываться в стаж в двойном размере.

В 2020 году в России действовал особый порядок расчета пенсионного стажа медиков, которые работают непосредственно с заразившимися коронавирусом. Он формировался из расчета день за три.