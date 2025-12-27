Президент России Владимир Путин на предновогодней закрытой встрече с крупным бизнесом 24 декабря, рассуждая о возможных сроках окончания военной операции на Украине, воздержался от каких-либо прогнозов по этому поводу. Об этом сообщает телеграм-канал Faridaily со ссылкой на двух участников встречи. О чем еще заявил президент на встрече с бизнесменами — в материале RTVI.

«Европейцы мешают»

Как пишет канал, Путин сказал, что Россия активно взаимодействует с США, тогда как американская сторона по-настоящему хочет наладить отношения с Москвой. Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта «находятся на продвинутой стадии», а основные проблемы в переговорном процессе создают европейские союзники Киева, пересказывают позицию президента участники встречи.

«Американцы вместе с нами топят по одному сценарию, а европейцы мешают», — описал смысл сказанного Путиным собеседник Faridaily.

В ходе встречи Путин изложил позицию России по спорным вопросам — территориям, Запорожской АЭС и замороженным активам. Глава государства попросил у присутствующих не рассказывать об этом публично.

На аналогичной встрече в марте Путин заявил, что быстрой мирной сделки с Украиной не будет, несмотря на оптимистичные заявления со стороны США, писал Faridaily.

Россия готова на уступки

Путин на встрече с бизнесом рассказывал про договоренности, достигнутые в ходе августовского саммита в Анкоридже, а также про мирный план США, сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. По его информации, президент отметил, что от некоторых своих же предложений «американцы отошли в результате переговоров с европейцами», и счел это «слабостью».

Кроме того, Путин утверждал, что Россия по-прежнему готова пойти на уступки, о которых шла речь в Анкоридже.

«То есть речь идет о том, что „Донбасс наш“», — поясняет Колесников.

Вопрос о «принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается», но «в остальном не исключен частичный обмен территориями с российской стороны тоже», пишет журналист.

По информации “Ъ”, Путин также рассказал, что в ходе переговоров обсуждается вопрос о совместном с США управлении Запорожской АЭС. По инициативе американской стороны обсуждается возможность организации майнинга на атомной электростанции, а также поставок электроэнергии на Украину, поделился президент.

«Также, рассказывал Владимир Путин, его спрашивали, можно ли украинским специалистам работать на АЭС, а он отвечал, что они сейчас там и работают, как раньше, просто паспорта у них теперь российские», — сообщил Колесников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что вопросы о территориях и Запорожской АЭС «затрагивались» и «упоминались» на встрече.

Что еще обсуждалось на закрытой встрече

Список участников закрытой встречи Путинв с бизнесом с 2022 года не раскрывается. Непубличный характер встречи в Кремле объяснили тем, что «наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате». «Договорились не светиться. Были те, с кого санкции сняли, не хотелось бы их возвращать», — отметил источник The Bell*. В пресс-релизе Кремля говорится, что на встрече присутствовали руководители частных компаний, корпораций с государственным участием, представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Среди поднятых на встрече тем Кремль назвал демографическую ситуацию в стране, вопросы защиты окружающей среды, инвестиционной активности. Также обсуждались ключевая ставка ЦБ, кредитование, курс рубля. «Значительное внимание уделено теме импортозамещения», — говорится в пресс-релизе.

Война маркетплейсов с банками

Одной из центральных тем встречи стал публичный конфликт между маркетплейсами и банками, рассказали два источника The Bell*, осведомленных о содержании мероприятия. По словам одного из собеседников издания, Путин выразил мнение, что маркетплейсы «сдерживают инфляцию и позволяют российским товарам идти за рубеж», а затем похвалил Wildberries. Президент заявил, что компания налаживает экспорт российских товаров в Эфиопию.

Основательница Wildberries Татьяна Ким присутствовала на встрече в качестве одного из докладчиков, сообщил «Ведомостям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Она на примере своей компании рассказала о социальных корпоративных программах, включая демографию, в то врем как Путин «воспользовался случаем и погонял по вопросам об отношениях платформ с банками, платформ с малым бизнесом», поделился глава РСПП. По оценке Шохина, получился «разговор не предновогодний, а серьезное обсуждение».

Президент оказался глубоко погружен в тему конфликта маркетплейсов и банков, отметил глава РСПП. В обсуждении также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Путин призвал «дружить, искать справедливые решения на основе справедливой же конкуренции», рассказал Шохин. По его словам, Набиуллина признала, что и «на стороне банков есть проблемы», выступив за справедливую конкуренцию, а также подтвердив готовность найти баланс интересов и «допустить с одной стороны банки к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, во-первых, ну и во-вторых, чтобы не лишать маркетплейсы тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям».

Приватизация собственности

Шохин передал Путину письмо с предложением бюро РСПП по поводу нерешенных вопросов приватизации собственности.

«Президент еще в 2023 году комментировал, что надо решить, но решения-то нет. И теперь мы передали ему письмо. Надеемся на решение… Мы хотим, чтобы была четкая формула, которая не даст возможности для интерпретации судами. Нам надо сформировать новую судебную практику, а сделать это можно, когда будет норма закона, а не такая, которая позволяет судам трактовать по-разному, кто как захочет», — рассказал Шохин спецкору «Коммерсанта» Андрею Колесникову.

Бизнесу нужна законодательно закрепленная гарантия того, что нарушение нематериальных прав и свобод граждан не может быть основанием для рассмотрения споров о признании сделок приватизации ничтожными и недействительными, пояснил глава РСПП. Он обозначил позицию представителей отрасли: если государству нужен какой-то объект, оно должно выкупить его у собственника, а не апеллировать к нарушению прав граждан.

«Потому что сейчас самый простой способ деприватизировать — это объявить, что нарушаются права граждан на достойную жизнь. <…> А это публичный интерес, который государство может защищать, даже если никто не заявляет о своем, как говорится, ущербе для себя и так далее. И это значит, что тогда любая собственность может быть обращена в государственную без компенсации», — посетовал Шохин.

Ключевая ставка и курс рубля

На встрече обсуждалась тема оживления экономики и ее перехода от «охлаждения» к «оттепели», заявил Шохин. В частности, участники мероприятия выразили мнение, что снижение ключевой ставки, размер которой сейчас составляет 16%, может быть более динамичным с учетом того, что разрыв между ней и официальной инфляцией в 6% чересчур велик.

Согласно оценкам и опросам РСПП, приемлемый размер ключевой ставки составляет ниже 12%. В то же время бизнес рассчитывает на ставку, «близкую к однозначной цифре», и инфляцию в 4—4,5%.

Среди прочего, на встрече обсуждалась тема прогнозируемости курса рубля.

«Нам кажется, что как минимум должна быть большая определенность в курсе, потому что в начале этого года многие ориентировались на курс 95-100 [рублей за доллар], а получилось 80 [рублей] и даже меньше. А в следующем году и эксперты, и компании разошлись в своих оценках. Одни считают, что 100 [рублей за доллар] будет, другие — что 50 [рублей]», — сказал Шохин.

По его словам, сложившаяся волатильность «позволяет существовать такому разбросу». На фоне этого, согласно опросам РСПП, 40% компаний заявили о сокращении экспорта и остановке многих экспортных программ из-за курса рубля.

В целях сокращения волатильности и повышения предсказуемости для экспортеров можно использовать рыночные инструменты валютного регулирования, указал Шохин.

«Это не значит, конечно, что надо вводить жесткий валютный коридор, как это было до 2014 года и в конце 1990-х», — добавил глава РСПП.

По ходу встречи Путин давал членам правительства поручения по проработке некоторых вопросов.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов