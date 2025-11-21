Совместное российско-украинское использование Запорожской АЭС реализуемо и отвечает интересам Москвы. Об этом RTVI заявил эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, совместное использование ЗАЭС «вполне реализуемо». Эксперт напомнил, что такой вариант неоднократно предлагал президент России Владимир Путин, со стороны Москвы эта идея озвучивалась как позитивная.

«Там в любом случае существовала потребность взаимодействия. Россия не могла ее самостоятельно эксплуатировать, потому что эта станция находится прямо около линии соприкосновения. Очень сложно было наладить ее работу: надо подключить ее к российской логистической сети, обеспечить безопасность от обстрелов», — подчеркнул Митрахович в разговоре с RTVI.

До окончания боевых действий все это наладить исключительно российскими силами «крайне маловероятно», считает эксперт. Он напомнил, что на ЗАЭС установлены ядерные реакторы, там есть атомное топливо, оно выделяет тепло, которое необходимо охлаждать.

«Чтобы охлаждать, нужно электричество. До сих пор это охлаждение происходило при помощи той электроэнергии, которая приходила со стороны Украины. Украинские диспетчеры этого делали. <…> То есть там всегда требовалась кооперация. Поэтому, если сейчас у нас будет такое участие для восстановления отношений, в первую очередь, между Россией и Западом, ну хорошо, пусть так и работает. Это такой компромисс, который оправдан российскими интересами», — заключил Митрахович.

Накануне депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал версию проекта мирного соглашения на украинском языке. Один из пунктов касается ЗАЭС. В документе предлагается: Запорожская АЭС запускается под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия делится поровну между Украиной и Россией.

По информации Financial Times, Вашингтон ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет это мирное соглашение до 27 ноября, после чего документ передадут Москве, чтобы процесс завершился к началу декабря.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что России не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану.