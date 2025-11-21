Вечером 20 ноября украинские СМИ сообщила, что Вашингтон предложил Киеву предложен проект мирного соглашения из 28 пунктов. Предположительно сразу после подписания документ предусматривает немедленное прекращение огня и отвод войск на заранее согласованные рубежи. Axios утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский готов подписать соглашение в сжатые сроки.
СМИ Украины приводят ключевые положения документа:
- Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении, призванное разрешить спорные вопросы последних тридцати лет.
- Суверенитет Украины будет подтвержден. Украина закрепляет в конституции внеблоковый статус и остается безъядерным государством. НАТО, в свою очередь, должен зафиксировать в своих учредительных документах отказ от принятия Украины в альянс в будущем.
- Украина получает гарантии безопасности.
- Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тысячами военнослужащих.
- В Польше размещаются истребители НАТО.
- Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживается, часть этих территорий превращается в демилитаризованную буферную зону. Де-факто это означает переход Крыма и Донбасса под контроль России.
- Россия отказывается от претензий на другие контролируемые ею территории за пределами пяти регионов. После определения новых границ обе стороны обязуются не изменять их силовым путем.
- Проведение полного обмена всеми военнопленными и депортированными лицами. Все стороны конфликта получат амнистию и откажутся от взаимных претензий.
- НАТО не будет размещать войска в Украине, а Россия законодательно закрепит политику ненападения на Украину и Европу.
- Запускается многосторонний диалог по безопасности в форматах США—НАТО—Россия, создается американо-российская рабочая группа.
- С России снимаются международные санкции, она возвращается в состав G8.
- На Украине в 100-дневный срок после подписания соглашения проводятся выборы и объявляется широкая амнистия для участников боевых действий.
- Запорожская АЭС запускается под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия делится поровну между Украиной и Россией.
- США и ЕС запускают план восстановления Украины, частично финансируемый за счет размороженных российских активов. Часть прибыли от этих активов направляется США, а другая часть — в совместные проекты с Россией.
- Украина имеет право на членство в ЕС, получит краткосрочный доступ на европейский рынок в порядке преференций.
- Контроль за выполнением соглашения возлагается на международную организацию под руководством Дональда Трампа. За нарушение условий документа предусмотрены санкции.
- Вторжение Украины в Россию, запуск ракеты по столичным городам аннулируют договоренности.
- Вторжение России будет встречено военным ответом и возвращением санкций, условия договора будут отменены.
Россия неоднократно выражала готовность к диалогу по урегулированию конфликта, подчеркивая, что любой переговорный процесс должен принимать во внимание принципиальные требования.
В числе фундаментальных требований Москвы, которые ранее озвучивал Путин, значатся: вывод украинских воинских подразделений с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, законодательное закрепление Киевом внеблокового статуса с отказом от членства в НАТО, полная отмена всех международных санкций, введенных против России.