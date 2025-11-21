Вечером 20 ноября украинские СМИ сообщила, что Вашингтон предложил Киеву предложен проект мирного соглашения из 28 пунктов. Предположительно сразу после подписания документ предусматривает немедленное прекращение огня и отвод войск на заранее согласованные рубежи. Axios утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский готов подписать соглашение в сжатые сроки.

СМИ Украины приводят ключевые положения документа:

Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении, призванное разрешить спорные вопросы последних тридцати лет.

Суверенитет Украины будет подтвержден. Украина закрепляет в конституции внеблоковый статус и остается безъядерным государством. НАТО, в свою очередь, должен зафиксировать в своих учредительных документах отказ от принятия Украины в альянс в будущем.

Украина получает гарантии безопасности.

Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тысячами военнослужащих.

В Польше размещаются истребители НАТО.

Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживается, часть этих территорий превращается в демилитаризованную буферную зону. Де-факто это означает переход Крыма и Донбасса под контроль России.

Россия отказывается от претензий на другие контролируемые ею территории за пределами пяти регионов. После определения новых границ обе стороны обязуются не изменять их силовым путем.

Проведение полного обмена всеми военнопленными и депортированными лицами. Все стороны конфликта получат амнистию и откажутся от взаимных претензий.

НАТО не будет размещать войска в Украине, а Россия законодательно закрепит политику ненападения на Украину и Европу.

Запускается многосторонний диалог по безопасности в форматах США—НАТО—Россия, создается американо-российская рабочая группа.

С России снимаются международные санкции, она возвращается в состав G8.

На Украине в 100-дневный срок после подписания соглашения проводятся выборы и объявляется широкая амнистия для участников боевых действий.

Запорожская АЭС запускается под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия делится поровну между Украиной и Россией.

США и ЕС запускают план восстановления Украины, частично финансируемый за счет размороженных российских активов. Часть прибыли от этих активов направляется США, а другая часть — в совместные проекты с Россией.

Украина имеет право на членство в ЕС, получит краткосрочный доступ на европейский рынок в порядке преференций.

Контроль за выполнением соглашения возлагается на международную организацию под руководством Дональда Трампа. За нарушение условий документа предусмотрены санкции.

Вторжение Украины в Россию, запуск ракеты по столичным городам аннулируют договоренности.

Вторжение России будет встречено военным ответом и возвращением санкций, условия договора будут отменены.

Россия неоднократно выражала готовность к диалогу по урегулированию конфликта, подчеркивая, что любой переговорный процесс должен принимать во внимание принципиальные требования.

В числе фундаментальных требований Москвы, которые ранее озвучивал Путин, значатся: вывод украинских воинских подразделений с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, законодательное закрепление Киевом внеблокового статуса с отказом от членства в НАТО, полная отмена всех международных санкций, введенных против России.