Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом заявил о своей готовности сотрудничать с администрацией американского президента Дональда Трампа над разработкой нового плана мирного урегулирования российско-украинского конфликта, пишет Axios.

По информации портала, стороны договорились о подписании соответствующего документа в «сжатые сроки», о чем сообщил неназванный американский чиновник.

Как отмечается в публикации, предложенный Вашингтоном план предполагает, что Украина пойдет на «огромные уступки», включая передачу России территорий, которые в настоящее время контролируются Киевом.

Несмотря на такие жесткие условия, украинский президент не стал сразу отвергать инициативу, а согласился на переговоры. Его офис официально заявил, что Зеленский рассчитывает лично обсудить этот вопрос с Трампом в ближайшие дни.

Согласно ранее опубликованной информации, администрация Белого дома разрабатывает комплексный план урегулирования из 28 пунктов. Как писал Axios и уточняло Politico, Киев не привлекался к разработке документа, однако сам американский лидер уже одобрил его основные положения.

Среди ключевых требований плана — уступка Украиной Донбасса, значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины, отказ от получения ключевых видов вооружений и придание русскому языку статуса официального на украинской территории.

Со своей стороны, Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, но при условии учета своих стратегических интересов.

Президент России Владимир Путин ранее называл среди условий урегулирования конфликта вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, а также снятие всех санкций с России.

В Кремле, комментируя сообщения о новом американском плане установления мира, ограничились сдержанной реакцией, отметив, что им нечего добавить по этой теме.