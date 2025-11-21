Москве не сообщали о согласии президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в пятницу, 21 ноября.

«Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Юнашева, из ответа Пескова следует, что пока нет официального подтверждения о том, что информация в иностранных СМИ о готовности Украины вести переговоры, а также о пунктах плана, ведущихся консультациях и датах возможного подписания «имеет отношение к реальности».

20 ноября представитель Кремля, комментируя публикации западных СМИ о разработке в США плана урегулирования конфликта на Украине, заявил об отсутствии новизны в этой теме после российско-американского саммита на Аляске.

«Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем. Новаций у нас нет», — сказал Песков.

Вечером в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал предполагаемый текст мирного плана из 28 пунктов, предложенный США. Согласно документу, Украина отказывается от вступления в НАТО, выборы должны пройти через 100 дней после подписания, а Крым, Луганск и Донецк признаются частью России.

О готовности Зеленского работать с администрацией Трампа над разработкой нового плана по урегулированию конфликта сообщал портал Axios. По его информации, стороны договорились о подписании документа в «сжатые сроки».

По данным Financial Times, США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября, после чего документ, как утверждается, передадут Москве, чтобы «завершить процесс к началу декабря».