США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения в следующий четверг, 27 ноября, передает The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.

По словам источников, Вашингтон после этого хочет представить мирную сделку в Москве и закончить весь процесс к началу декабря.

При этом, как пишет FT, реализация такого графика является маловероятной, поскольку несколько пунктов плана являются явно неприемлемыми для Украины.

Вечером 20 ноября украинские СМИ писали, что США предложили украинским властям проект мирного соглашения из 28 пунктов. Предположительно сразу после подписания документ предусматривает немедленное прекращение огня и отвод войск на заранее согласованные рубежи. По данным Axios, Зеленский готов подписать соглашение в сжатые сроки.

Мирный план состоит из 28 пунктов, среди которых — отказ Украины от вступления в НАТО, проведение в стране выборов через 100 дней после подписания, полная отмена всех международных санкций против России, закрепление де-факто Крыма, Луганска и Донецка российскими.

Россия неоднократно выражала готовность к диалогу по урегулированию конфликта, подчеркивая, что любой переговорный процесс должен принимать во внимание принципиальные требования.