Больше половины россиян (55%) ожидают окончания военной операции на Украине и «достижения поставленных целей» в 2026 году, говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. Его результаты были оглашены на тематическом круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященном политическим итогам 2025 года.

«Все остальное — внешняя политика, санкции, экономика, социальные темы —воспринимается как фрагментарное по отношению к главному вопросу, который волнует сограждан», — говорится в исследовании (цитата по «Ведомостям»).

Руководитель департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что в 2025 году интерес граждан к российско-украинскому конфликту и возможности его мирного урегулирования оставался устойчивым. 66% опрошенных назвали уходящий год скорее «стабильным и успешным» с политической точки зрения. Ключевыми факторами в такой оценке стали «очевидность причин и признание результативности спецоперации».

Кроме того, 70% россиян сочли, что 2026 год будет «скорее успешным». Как указывает Мамонов, такой оптимизм связан с возможным завершением военной операции на Украине и «достижением обозначенных целей в национальном русле».

«Что мы ожидаем в 26-м году? <…> Конечно же, ключевой вопрос <…> — это все, что связано со специальной военной операцией. <…> В своих прогнозах мы исходим из того, что в 2026-м году специальная военная операция завершится, то есть мы воспринимаем этот сценарий как реалистичный», — рассказал глава департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ.

По его словам, на это указывают как минимум три фактора, среди которых «безостановочное» наступление российских войск в течение всего 2025 года «и даже раньше». На ситуацию влияет также отказ США финансировать Киев и неспособность европейского сообщества заменить Америку в этом процессе», сказал Мамонов. Немаловажным он назвал и «ощущение истощения сил как в Европе, так и на Украине».

«И, конечно, сформированный общественный запрос [в России] на завершение специальной военной операции. Это тоже присутствует», — добавил Мамонов.

ВЦИОМ провел телефонный опрос 13 декабря. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет не менее чем из 80 регионов. Предельная погрешность выборки не превышает 2,5%.

Ранее газета Politico написала, что российско-украинский конфликт может закончиться в 2026 году на «крайне невыгодных для Киева условиях». Издание связало это с тем, что Евросоюз не согласился использовать российские замороженные активы на сумму €210 млрд в качестве «репарационного кредита» Украине.

Страны-участницы ЕС в декабре договорились выделить Киеву €90 млрд в долг из собственных средств. Как отмечает Politico, этой суммы хватит на два года и будет «недостаточно, чтобы Украина продолжала боевые действия».