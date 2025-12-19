Лидеры стран Евросоюза заключили соглашение о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд, пишет Financial Times. Стороны не смогли договориться об использовании российских активов.

Денежные средства будут взяты в долг под гарантии общего бюджета Европейского союза. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Киев обязан будет погасить кредит только после того, как Россия выплатит Украине компенсацию. Если Москва откажется платить, то ЕС использует замороженные российские активы для погашения долга.

«Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги, — сказал один из представителей ЕС, участвовавших в переговорах. — А не о том, как это сделать».

Кроме того, как отмечает FT, страны договорились, что эта схема «не будет иметь никаких финансовых обязательств для Чехии, Венгрии и Словакии», которые ранее заявляли, что не поддержат использование средств ЕС для финансирования Украины.

«Они не обязаны платить, но мы заставим их заплатить за это [политически]», — заявил высокопоставленный европейский чиновник.

В начале декабря ЕК одобрила два варианта финансирования Украины, одним из которых был так называемый «репарационный кредит», который хотели обеспечить из замороженных средств ЦБ России. Из €210 млрд около €165 млрд планировалось выделить именно в формате такого кредита.

Идею о конфискации замороженных российских активов не поддеривали семь стран-участниц Евросоюза, включая Бельгию, Болгарию, Венгрию, Словакию, Италию, Мальту и Чехию. По мнению главы Евродипломатии Каи Каллас, другие способы финансирования Киева «на самом деле не работают». По оценке ЕК, в апреле 2026 года у Украины закончатся деньги, вследствие чего она столкнется с общим дефицитом бюджета и военного финансирования в размере €135 млрд.