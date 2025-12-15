Против конфискации замороженных российских активов с целью передачи их Киеву в качестве «репарационного» кредита выступило руководство Чехии. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, изначально к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые не согласились с идеей изъятия российских активов, присоединились Италия Болгария и Мальта, после чего в список этих стран также вошла Чехия. Представители этих стран выступают за поиск иного варианта, допуская возможность выпуска общего долгового обязательства в Брюсселе.

В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила уверенность в том, что какие-либо иные способы оказания финансовой поддержки Украине «на самом деле не работают», так как руководство европейских стран не может достигнуть согласия по вопросу финансирования Киева за счет евробондов.

По словам Каллас, решение о «репарационном» кредите может быть одобрено квалифицированным большинством голосов. Такой путь избавит налогоплательщиков Европы от дополнительного финансового бремени, отметила Каллас.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступал с критикой в адрес идеи конфискации российских активов, предлагая использовать их как «разменную монету» для активизации переговоров со стороны Москвы.

Он также выразил опасение в связи с возможными проблемами, которые подобный шаг может повлечь для европейцев, так как в случае возникновения проблем с реализацией этого плана Европе придется отдавать эти деньги российской стороне из своих бюджетов.