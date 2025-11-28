Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил «резкое письмо» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором усилил критику плана ЕС использовать замороженные российские активы в виде репарационного кредита Украине. Он предупредил, что это фактически заблокирует возможность мирного соглашения, пишет Politico.

«Поспешное продвижение предлагаемой схемы <…> повлечет за собой в качестве сопутствующего ущерба то, что мы, ЕС, фактически воспрепятствуем достижению окончательного мирного соглашения», — говорится в письме, с копией которого ознакомился портал.

Как отметил де Вевер, российские активы скорее следовало бы использовать в качестве разменной монеты, чтобы усадить Москву за стол переговоров, а не для передачи их Киеву.

Он снова предупредил, что изъятие чужих активов вызовет хаос на финансовых рынках Евросоюза и станет ударом по налогоплательщикам стран-членов блока, потому что если все пойдет не по плану ЕС, то возвращать деньги России придется из бюджетных средств.

«В весьма вероятном случае, если Россия в конечном итоге официально не окажется проигравшей стороной, она, как показала история в других случаях, будет законно требовать возврата своих суверенных активов», — указал де Вевер.

Он подчеркнул, что согласится на идею репарационного кредита только в том случае, если в случае, когда потребуется срочно вернуть России ее активы, власти остальных государств Евросоюза согласятся незамедлительно выплатить всю сумму.

«Я не соглашусь, если эти гарантии, как указано выше, не будут предоставлены и подписаны государствами-членами на момент принятия решения», — заключил де Вевер.

В качестве альтернативы глава бельгийского правительства предлагает Еврокомиссии выпустить совместный заем в €45 млрд для финансирования Украины в 2026 году. Однако, в отличие от плана репарационного кредита, эта инициатива непопулярна среди большинства стран ЕС, поскольку предполагает использование средств самих этих стран, которые поступают от налогоплательщиков.

Еврокомиссия настаивает, чтобы все 27 государств блока достигли соглашения по репарационному кредиту на саммите 18 декабря. Де Вевер считает схему «в корне неверной» и опасается, что бремя возвращения денег России, если та подаст в суд, в итоге придется нести Бельгии, где хранится большая часть этих активов.

Кредит, которым ЕС хочет профинансировать Украину за счет российских активов, называют репарационным, потому что предполагается, что Киев вернет эти средства Москве после окончания конфликта и сможет это сделать в силу того, Россия выплатит Украине компенсацию военного ущерба. Речь идет о кредите в €140 млрд — это больше половины от общей суммы в €250 млрд замороженных активов Центробанка России, хранящихся в ЕС (данные Reuters на сентябрь 2025 года). Из них около €170 млрд содержатся в международном депозитарии Euroclear, который базируется в Бельгии.