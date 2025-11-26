Страны Евросоюза разрабатывают срочный «план Б» по изысканию средств для финансирования Украины в 2026 году, если они так и не смогут вовремя договориться об использовании замороженных российских активов. Об этом пишет Politico, цитируя нескольких европейских чиновников и дипломатов на условиях анонимности.

Один из экстренных запасных вариантов, которые сейчас рассматриваются, — это возможность выдать Украине «промежуточный» кредит за счет заимствований ЕС. Предполагается, что он поможет ей удержаться на плаву в первые месяцы следующего года и одновременно даст время для подготовки полноценного кредита за счет российских активов.

Лидеры государств ЕС рассчитывают изъять €140 млрд — больше половины от общей суммы в €250 млрд замороженных активов Центробанка России, хранящихся в ЕС (данные Reuters на сентябрь 2025 года). Из них около €170 млрд содержатся в международном депозитарии Euroclear, который базируется в Бельгии. Эта страна отказывается передавать Киеву «деньги Путина» без разделения рисков с ЕС. Чтобы использование активов не выглядело как конфискация, в Европе придумали так называемый репарационный план, предполагающий, что Киев сможет вернуть Москве эти средства после окончания конфликта в силу того, Россия выплатит Украине компенсацию военного ущерба. Однако, по оценке Politico, это возможно «только в маловероятном будущем».

По словам двух дипломатов, промежуточный кредит Украина могла бы погасить из средств более долгосрочного репарационного кредита.

В качестве альтернативного «плана Б» изучается возможность сочетать репарационный кредит и совместные заимствования Евросоюза, говорят собеседники Politico.

«Возможно, самым большим препятствием станет то, что для такого рода заимствований со стороны ЕС потребуется единогласная поддержка 27 стран блока, а Венгрия давно выступает против новых мер по финансированию военных действий Украины», — говорится в публикации.

Издание пишет, что государства ЕС «не горят желанием» тратить средства из своих национальных бюджетов на финансовую поддержку Украины. «Многие из них уже испытывают проблемы, связанные с дефицитом бюджета и высокой стоимостью заимствований», — поясняется в статье.

Поэтому в долгосрочной перспективе единственно возможным вариантом считается репарационный кредит, и в конечном итоге ключевой для европейских лидеров становится задача убедить Бельгию согласиться на этот план, заключает Politico.

Дипломаты ЕС ожидают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручит представить проект закона о репарационном кредите в течение нескольких дней. Экстренный запасной план финансирования Украины стали разрабатывать на случай, если так и не удастся достичь соглашения с тем, чтобы лидеры ЕС могли подписать его на саммите 18 декабря.