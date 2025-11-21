Замороженные российские активы в Евросоюзе не будут полностью конфискованы, считает председатель совета директоров и президент «Альфа-банка» Олег Сысуев. Свое мнение он высказал в специальном интервью RTVI.

«Я думаю, что полностью никто не решится этого делать, никто не решится», — сказал Сысуев.

По его мнению, конфискация российских активов будет иметь очень серьезные юридические последствия.

«Потому что оснований юридических, для того чтобы экспроприировать собственность, которая принадлежит государству, — ну, такого прецедента никогда не было. И потом, когда всё нормализуется, кому-то или чему-то, какому-то институту придется за это отвечать», — заявил Сысуев.

Неслучайно правительство Бельгии, в которой находится депозитарий Euroclear, очень осторожно относится к идее конфискации, отметил собеседник RTVI.

«И есть много противников внутри Евросоюза. «За» очень громко выступают те, кто не обладают этими средствами, те, кто не обладают значительным экономическим, финансовым могуществом: это прибалтийские страны, это страны Восточной Европы», — продолжил Сысуев.

Он выразил надежду, что «здравый смысл победит и люди смогут посмотреть дальше», чем закончится нынешний конфликт.