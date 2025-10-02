Бельгия, где хранится большая часть замороженных активов России, требует от лидеров Евросоюза веских гарантий, что они понесут общую ответственность за любые риски при распоряжении этими деньгами в пользу Украины. Об этом премьер-министр страны Барт де Вевер заявил журналистам после саммита ЕС в Копенгагене, пишет Reuters.

«Деньги не даются даром. Всегда есть последствия. Вчера я объяснил коллегам, что мне нужны их подписи под заявлением, что если мы возьмем деньги Путина, используем их, то мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так», — приводит его слова агентство.

Де Вевер отметил, что был тверд и последователен в своем отношении к этому вопросу.

«Не надо выставлять меня плохим парнем. Я был очень конструктивен с самого начала», — сказал он.

Глава правительства добавил, что ему необходимы правовая определенность и единство позиции европейского руководства, чтобы Бельгия не оказалась одна перед лицом проблемы, если вдруг понадобится вернуть Москве ее активы.

Де Вевер и ранее жестко высказывался об идее Еврокомиссии и канцлера Германии Фридриха Мерца передать Украине замороженные активы российского Центробанка в виде беспроцентного кредита. Чтобы это не выглядело как конфискация, в Европе придумали план, по которому Киев должен будет вернуть всю сумму после окончания конфликта. При этом предполагается, что Украина сможет сделать это в силу того, что Россия выплатит ей репарации.

Мерц предложил выдать Украине в качестве «репарационного кредита» €140 млрд. Это больше половины от общей суммы в €250 млрд замороженных российских активов, хранящихся в ЕС (данные Reuters на сентябрь 2025 года). Из них около €170 млрд содержатся в международном депозитарии Euroclear, который базируется в Бельгии.

Комментируя предложение Мерца на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября, де Вевер заявил, что не позволит Бельгии рисковать.

«Забрать деньги Путина и оставить нас с рисками — этого не будет, хочу заявить об этом предельно ясно», — привела тогда слова премьера бельгийская телерадиокомпания VRT.

Он предупредил, что захват средств Центробанка третьей страны создаст опасный прецедент и приведет к негативным последствиям.

«Если другие страны увидят, что деньги ЦБ исчезают, когда европейским политикам это удобно, то они могут решить вывести свои резервы из еврозоны», — указал де Вевер.

Он раскритиковал Мерца за то, что тот вынес свою идею использования российских активов на публику. Как пояснил премьер, он в принципе не отказывается обсуждать такую возможность. Но выступать с подобными мнениями публично вместо того, чтобы проработать общую позицию, де Вевер считает «раздражающим».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, 1 октября, что исполнительный комитет ЕС доработает план использования российских активов и позаботится о том, чтобы озабоченности Бельгии были учтены.

Сейчас Евросоюз передает Украине только проценты, которые получает в виде доходов от хранения заблокированных российских активов, однако сами эти средства остаются неприкосновенными. Очередной транш в €4 млрд Киев получил 1 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал передачу доходов от российских активов Украине «незаконным изъятием» и «воровством». В МИД в Москве заявили, что манипуляции с замороженными средствами ЦБ станут грубейшим нарушением международного и контрактного права и повлекут зеркальный ответ.

Президент Владимир Путин 30 сентября подписал указ, в котором предусмотрен механизм для ускоренной национализации Россией активов западных компаний. Bloomberg написал со ссылкой на источники в правительственных кругах, что тем самым Россия готовит оперативный ответ на возможную конфискацию ее активов за рубежом.