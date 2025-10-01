Россия разработала правовой механизм для быстрой национализации и продажи активов западных компаний, пишет Bloomberg. Соответствующий указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным 30 сентября.

Согласно документу, новый порядок предусматривает:

экспресс-оценку стоимости активов в течение десяти рабочих дней;

сокращенные сроки юридического оформления сделок;

проведение продаж через Промсвязьбанк.

Источники Bloomberg в правительственных кругах сообщают, что механизм предназначен для оперативного ответа на возможную конфискацию российских активов за рубежом. В частности, речь идет о замороженных $300 млрд резервов Банка России, которые страны G7 рассматривают в качестве возможного источника финансирования для Украины.

В рамках санкционных мер, введенных после начала Россией военной операции на Украине, США, ЕС, Канада и Япония ограничили доступ к активам российского Центробанка. Общая сумма заблокированных средств составляет около $300 млрд, из которых $5-6 млрд находятся под юрисдикцией США, а остальная часть — в европейских странах.

Агентство отмечает, что хотя сотни западных компаний продолжают работу в России, новый указ создает правовую основу для перехода к более жестким ответным мерам. Ранее российские власти преимущественно ограничивались временным внешним управлением.

На текущий момент в ЕС продолжаются дискуссии о юридических основаниях для использования замороженных российских активов. Германия выступает за выделение Украине кредита под эти средства, в то время как Франция и Бельгия выражают озабоченность правовыми последствиями таких действий.

По сведениям источников Bloomberg, российские власти рассматривают новый механизм как сдерживающий фактор, призванный предотвратить эскалацию санкционного противостояния.

Девятый транш финансовой помощи Киеву от ЕС

Днем 1 октября стало известно, что Евросоюз перечислил Украине кредит на €4 млрд, использовав доходы от замороженных российских активов. Это уже девятый транш макрофинансовой помощи от ЕС, который с начала Россией военной операции увеличил общий объем поддержки Украины со стороны Брюсселя до €178 млрд.

Согласно сообщению Еврокомиссии, €2 млрд из полученных средств будут направлены на закупку беспилотников в соответствии с ранее заключенным соглашением. Представители ЕК подчеркивают, что этот кредит укрепляет позиции Евросоюза как основного донора Украины.

Выделенные средства являются частью более масштабной инициативы «Большой семерки» по экстренному кредитованию, общий объем которой достигает €45 млрд.

Перевод средств последовал за недавним обращением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где она анонсировала выделение €6 млрд в рамках этой программы. По словам европейских чиновников, финансовая помощь поможет Украине покрыть растущие потребности, включая расходы на оборону.