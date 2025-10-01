Киев получил €4 млрд, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, в рамках девятого транша кредита макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Представители ЕК отметили, что новый кредит укрепил позицию ЕС в качестве основного донора Украины с момента начала специальной военной операции. Отмечается, что общий объем макрофинансовой помощи составляет €18,1 млрд.

В Еврокомиссии отметили, что эта сумма представляет собой вклад Евросоюза в инициативу стран «Большой семерки» по программе экстренного кредитования (ERA). Коллективная сумма помощи в рамках этой инициативы достигает отметки в €45 млрд.

«С этим платежом общий объем поддержки Украины со стороны Европейской Комиссии в рамках данного многостороннего соглашения о финансовой помощи (MFA) с начала 2025 года достиг 14 млрд евро», — говорится в тексте официального сообщения.

При этом общая сумма поддержки в настоящий момент приближается к оценке в €178 млрд, сообщили в ЕК.

Новый кредит последовал за обращением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посвященного положению дел в Евросоюзе, в котором она рассказала о выделении €6 млрд в рамках ERA.

«Процесс уже идет: эти €4 млрд включают первоначальные €3 млрд в дополнение к €1 млрд, уже запланированным на этот период», — отметили в ЕК.

По словам еврочиновников, эта поддержка поможет украинской стороне удовлетворить растущие потребности в финансировании, включая траты на оборонный сектор. Отмечается, что €2 млрд из нового транша будут направлены на БПЛА в соответствии со взаимным соглашением, заключенным между Киевом и Брюсселем.

Ранее Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание «Альянса дронов» в союзе Украиной.