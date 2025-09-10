Европейские страны создадут «Альянс дронов» в союзе с Украиной. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего выступления, посвященного положению дел в Евросоюзе.

«Европа выделит 6 млрд из кредита ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration. — Прим. RTVI) и войдет в „Альянс дронов“ вместе с Украиной», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, украинские войска характеризует высокая степень изобретательности, однако им не хватает производственного масштаба.

«В субботу, за одну ночь, Россия запустила по Украине 800 дронов. Изобретательность помогла открыть дверь для обороны Украины. Но сырая индустриальная мощь, с другой стороны, грозит захлопнуть ее», — сказала глава Еврокомиссии.

Она призвала использовать индустриальную мощь Европы, чтобы поддержать усилия Украины по обороне против беспилотников и «трансформировать изобретательность в преимущество на поле боя и в совместную индустриализацию».

«Вместе мы сможем ее обеспечить: чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа укрепила свое», — отметила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что новая программа, способствующая притоку инвестиций в украинские вооруженные силы, получит название «Качественное военное преимущество».

Помимо этого, глава ЕК обратила внимание на «нарушение воздушного пространства Польши и Европы более, чем десятью российскими беспилотниками» и выразила солидарность с Варшавой.

«Послание [президента России Владимира] Путина ясно. И наш ответ тоже должен быть четким. Нам необходимо усилить давление на Россию, чтобы заставить её сесть за стол переговоров», — сказала фон дер Ляйен.

Свое выступление она начала со слов, что «Европа борется <…> за единый и мирный континент», а также «за свободу и способность самостоятельно определять свою судьбу».

«Я долго и упорно размышляла, стоит ли начинать это послание о положении Союза с такой резкой оценки. В конце концов, мы, европейцы, не привыкли — или не готовы — говорить такими словами», — добавила она.

В июле президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск промышленного производства дронов-перехватчиков. По его словам, над этим будут работать десять компаний. Как сообщало издание «Страна», для финансирования этой инициативы Украина планирует обратиться к своим европейским союзникам. Конечная цель, по словам президента, — достичь темпов производства от 500 до 1000 единиц такой техники в сутки.