В Евросоюзе придумали «юридически креативную» идею, как передать Украине замороженные российские активы, не нарушая закон, сообщает Politico со ссылкой на источники. План заключается в том, чтобы заменить эти активы на облигации, обеспеченные ЕС. Старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Никита Ершов рассказал в блиц-интервью RTVI, почему к такому плану остается много вопросов и почему он отдает мошенничеством.

— Сможет ли Брюссель воплотить в жизнь план по замене замороженных российских активов облигациями?

— План теоретически возможен, но о его реализации разговоры идут уже много лет, при этом к результату они не приблизились. Использовать доходы от замороженных российских активов как базу для помощи Украине начали, но сейчас речь вновь идет о том, чтобы манипулировать активами, право собственности на которые принадлежит третьим лицам.

Просто так их забрать Евросоюз не готов, о чем заявляла и Бельгия, так как это требует соразмерной компенсации или чревато нарушением базовых прав инвесторов. Замена замороженных активов обязательствами ЕС сопоставима, но точно не идентична замороженным активам: риск неисполнения такого обязательства выше и, соответственно, положение инвестора ухудшается.

Пока я говорю о любом инвесторе, у которого активы были заморожены, но, скорее всего, в дальнейшем обсуждении объект изъятия будет сужен до суверенных активов (ФНБ, ЦБ и Минфина России) и на замороженные активы частных инвесторов «смотреть» не будут: уж слишком это чревато многочисленными судебными разбирательствами по вопросам такого изъятия, да и объем замороженных активов частных инвесторов все же меньше активов государства.

Пока назвать такое решение инновационным не получается: плану угрожают те же проблемы, что и при конфискации замороженных активов, но реализация является более «мягкой» формой. Можно с уверенностью сказать, что российскую сторону такой план не устроит.

— Не противоречит ли этот план европейскому законодательству? Ведь именно оно ранее было камнем преткновения для использования замороженных российских активов.

— Европейское законодательство действительно не позволяет просто так изъять и перераспределить чужую собственность — даже если речь идет о государстве, находящемся под санкциями. Изъятие должно сопровождаться соразмерной компенсацией. Учитывая очевидно разный уровень риска владения самим активом и правом его получить, это выглядит лучше, чем «ничего», но все же не создает впечатление, что позиция ЕС в спорах с инвесторами о нарушении условий конфискации будет устойчивой.

Поэтому план с облигациями — это попытка юридически «смягчить» ситуацию: активы заменяются обязательствами ЕС. Маловероятно, что при реализации плана Украине передадут все активы в том виде, в котором они сейчас заморожены (разные валюты, ценные бумаги, финансовые инструменты), то есть с ними будут производиться какие-то действия: акции нужно будет продать, денежные средства в других валютах — конвертировать.

А это означает, что для инвестора могут возникнуть убытки: вдруг сразу после курс поднимется, а акции станут в два раза дороже? Возвращать такую разницу ЕС не планировал. А для инвестора это очевидные потери. Поэтому такой план можно назвать шагом к основанной на требованиях закона конфискации, но к нему все еще остается слишком много вопросов.

— Если этот план удастся реализовать Брюсселю, то не будет ли это, если говорить простыми словами, воровством?

— Для воплощения идеи нужен единый политический консенсус всех государств-членов ЕС, потому что решение затрагивает имущественные права и может стать прецедентом для других конфликтов. А последний год показывает, что достичь его получается далеко не всегда. Кроме того, судебные иски России и инвесторов в ответ на такие действия не заставят себя долго ждать.

Если говорить простыми словами, то это скорее похоже на «мошенничество», хотя, как юрист, я бы не использовал такой термин для описания такого изъятия. Тем не менее, он более понятен для «не-юриста». Обещание выдать «что-то» взамен, при этом без согласия собственника вещи, да и заведомо понимая, что «что-то» может исчезнуть, все же не похоже на воровство. А некоторые сходства с «финансовой пирамидой» прослеживаются.

Совершенно неясно, откуда ЕС в дальнейшем возьмет денежные средства для выплат по таким облигациям их новоиспеченным держателям. А вот вероятность того, что Брюссель поставит выплаты по таким облигациям под условия, выгодные ЕС, кажется очень высокой. Аргумент о том, что Украина в дальнейшем вернет эти деньги ЕС, а ЕС — России, да еще и по требованию инвестора, выглядит несостоятельно.