Пока на дипломатической арене идут переговоры вокруг плана США по Украине, западные аналитики рассуждают о том, к чему могут привести попытки наладить мирный процесс между Москвой и Киевом. Обзор мнений из-за рубежа — в материале RTVI.

Процесс сдвинут с мертвой точки

У Украины нет другого выхода, кроме как принять участие в обсуждениях проекта США по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, считает обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. По его мнению, если Киев категорически отвергнет план Белого дома, то президент США Дональд Трамп может отказать в предоставлении помощи украинским властям.

Накануне в Вашингтоне уже заявили о прекращении финансирования Украины за счет денег американских налогоплательщиков. В то же время, как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, США продолжает продавать оружие НАТО, которое затем поступает ВСУ, однако это не будет продолжаться «бесконечно».

Сейчас же вырисовывается сценарий, при котором предложенный США план становится отправной точкой для переговоров. При этом Киев при должной поддержке Запада может внести значительные изменения в проект мирного соглашения, добавляет Рахман. По сообщениям СМИ, в результате переговоров США и Украины с ее европейскими союзниками в Женеве 23 ноября изначальная американская «дорожная карта» из 28 положений уже была сокращена до версии из 19 пунктов.

Между тем в Москве ожидают получить от Вашингтона промежуточную версию плана после встречи американцев с украинцами и европейцами, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Согласно сообщению Кремля, во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом 24 ноября российский президент Владимир Путин подчеркнул, что американские инициативы «в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования».

Попытки США добиться прогресса в мирном процессе могут и вовсе провалиться, допускает Рахман. Однако, по его мнению, если рассматривать план Трампа не как «готовый продукт», а как исходную точку, то он в перспективе действительно может привести к прекращению огня между Россией и Украиной.

Старший научный сотрудник программы «Переосмысление Великой стратегии США» в Центре Стимсона Эмма Эшфорд также полагает, что даже несмотря на вероятность провала нового плана Белого дома и «несовершенность» мирных инициатив Трампа такой вариант — единственный, который может позволить мирным переговорам продвинуться на «шаг вперед».

В своей колонке для Foreign Policy Эшфорд приводит две причины, которые затрудняют путь к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. По мнению эксперта, во-первых, переговоры осложняются самыми разнообразными препятствиями. Среди них она упоминает взаимное недоверие с обеих сторон, а также большое количество сложных тем для обсуждения и множество различных точек зрения и интересов, которые исходят не только от России, Украины и США, но и из стран Европы.

Во-вторых, в самой администрации Трампа существуют разногласия по поводу целесообразности реализации мирного проекта. Кроме того, по словам Эшфорд, президент США зачастую слишком увлекается внешней шумихой вокруг, как ему кажется, своих успехов по достижению мира во всем мире. Эксперт считает, что в том числе по этой причине Россия не заинтересована в быстром прекращении огня без каких-либо договоренностей — иначе Трамп спешно обыграет это в медиапространстве как «очередную разрешенную войну» и затем потеряет интерес к российско-украинскому конфликту.

Конфискует ли ЕС российские активы

В то же время продолжение боевых действий между Россией и Украиной сегодня «не совсем нежелательно» для Европы, отмечает Эмма Эшфорд. По ее мнению, после заключения мирного соглашения европейские политики столкнутся с неудобными политическими вопросами, включая обещания об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.

В Европе активно обсуждают, как именно следует распорядиться замороженными активами России в пользу Украины. Если ЕС действительно решится на конфискацию, то сможет «профинансировать конфликт еще на год-два», отмечает эксперт.

Судьба проекта Трампа по Украине зависит от способности Евросоюза как можно скорее воспользоваться заблокированными российскими активами, считает в своей колонке для Foreign Policy старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре.

По ее мнению, таким образом Брюссель может ударить по «эквиваленту подписного бонуса для США» — одному из ключевых пунктов изначального американского плана, согласно которому $100 млрд из замороженных российских активов должно быть направлено на проект по восстановлению Украины, возглавляемый США. Вашингтон же с этого предприятия должен получить 50-процентную прибыль.

Обозреватель Reuters Хьюго Диксон также полагает, что изъятие российских активов — это лучшее решение для Европы, чтобы привлечь Трампа на свою сторону. Однако пока что против выступает Бельгия, обеспокоенная юридическими последствиями такого шага. Большая часть российских средств, заблокированных в Европе, находится в распоряжении брюссельского депозитария Euroclear — речь идет о €193 млрд, из которых €180 млрд принадлежат ЦБ России.

Между тем источники Bloomberg утверждают, что в европейской версии обновленной «дорожной карты» пункт о выделении замороженных российских средств на восстановление Украины (с получением прибыли Соединенными Штатами) и вовсе отсутствует.