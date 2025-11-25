Российская сторона ожидает от Вашингтона промежуточную версию плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Беларуси, сообщает «Россия 24».

«Мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами», — сказал глава МИД России.

Он также подчеркнул, что в случае, если из документа «будет вымаран дух и буква Анкориджа», касающиеся ключевых вопросов, по которым было зафиксировано понимание между Россией и США, то это приведет к «принципиально другой ситуации».

Лавров также выразил уверенность, что в информационном пространстве сознательно предпринимаются попытки по созданию медийного шума на фоне обсуждения мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. По словам главы МИД, участники таких процессов преследуют свои цели, а некоторые лица также пытаются подорвать усилия американского лидера.

В то же время министр заверил в том, что у Москвы есть каналы для коммуникации с американскими коллегами, которые задействуются при необходимости. Он отметил, что Россия не получала проект плана по урегулированию по официальным каналам, однако готова обсуждать конкретные формулировки, так как документ поступил по неофициальным каналам.

«Целый ряд вопросов там требует прояснения. Пока мы от американских коллег не получили той версии, о которой спекулируют СМИ», — передает его слова РИА Новости.

Российская сторона также не получила ответ украинского руководства по вопросу создания трех рабочих групп, несмотря на жалобы со стороны Киева на отсутствие дискуссии по темам, имеющим «прямое и ключевое значение для урегулирования», сказал Лавров.

«Мы предложили: давайте создадим три группы: гуманитарную, политическую и военную. Ответа нет. Это было в июле нынешнего года», — пояснил министр.

Помимо этого, заявил он, украинская сторона не ответила на предложение о повышении уровня делегаций на переговорах в Стамбуле.

«Тоже полная тишина», — сказал глава МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть предложения США по урегулированию конфликта на Украине как потенциальную основу для будущего мирного соглашения. Российский лидер также обратил внимание на то, что полученный в Кремле вариант предложений соответствует тематике переговоров на высшем уровне, которые прошли в Анкоридже.