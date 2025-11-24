Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о принципиальной готовности рассмотреть американские предложения по урегулированию конфликта на Украине в качестве основы для будущего мирного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Там добавили, что Путин отметил, что тот вариант предложений, с которым ознакомились в Кремле, соответствует темам, которые ранее поднимались на российско-американских переговорах на высшем уровне в Аляске.

Со своей стороны, президент Турции подтвердил намерение и в дальнейшем оказывать всемерное содействие мирному процессу, выразив готовность предоставлять для этого стамбульскую переговорную площадку.

Что касается содержания американской инициативы, то, согласно публикации издания Axios от 21 ноября, речь идет о так называемом плане Трампа, который состоит из 28 пунктов. Источники в Белом доме утверждают, что именно этот документ был направлен сторонам конфликта для изучения.

Согласно предлагаемому плану урегулирования, ключевые территориальные и военные вопросы предлагается решить следующим образом:

Территориальный статус:

Крым, Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) получают де-факто признание в качестве российских территорий.

Прекращение боевых действий и передислокация войск:

Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях фиксируется, и военные действия на этих направлениях замораживаются.

Украина обязана вывести свои вооруженные силы с подконтрольных ей территорий Донецкой и Луганской областей. Эта территория впоследствии приобретет статус нейтральной и демилитаризованной буферной зоны.

Взаимные уступки:

В обмен на это Россия соглашается вывести свои войска с территорий, которые она контролирует за пределами пяти упомянутых регионов (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).

Внешнеполитический статус и ограничения вооруженных сил:

Украина получает право на вступление в Европейский союз, но принимает на себя обязательство о неприсоединении к НАТО. Этот нейтральный статус должен быть закреплен на уровне украинской Конституции и устава альянса НАТО.

Также вводится ограничение на численность Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которая не должна превышать 600 тысяч человек.

Согласно информации The Washington Post и Financial Times, в Белом доме считают, что первоначально документ должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

После этого подписанный план будет передан российской стороне.

Вашингтон ожидает подписания соглашения с украинской стороны до Дня благодарения, который отмечается 27 ноября.