Американские и украинские СМИ опубликовали проект мирного соглашения, представленного Вашингтоном Киеву и состоящего из 28 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что получил предложения США, но дал понять, что договор требует доработки. В Кремле отметили, что официального подтверждения готовности Украины вести переговоры нет. О чем говорится в проекте мирного плана и как на него отреагировали в России и на Украине — в материале RTVI.

План Белого дома требует от Украины «болезненных уступок», но также включает в себя «беспрецедентные обещания», пишет Axios. Имеются в виду гарантии безопасности Украине со стороны США и Европы, поясняет издание, подчеркивая, что Трамп «впервые готов» их предоставить.

Проект соглашения разработан спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом при участии госсекретаря Марко Рубио и Джареда Кушнера — зятя американского лидера Дональда Трампа.

По данным Axios, Уиткофф при составлении документа также консультировался со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В разговоре с изданием Дмитриев заявил, что настроен оптимистично, поскольку, в отличие от предыдущих попыток, «мы чувствуем, что российская позиция действительно услышана».

Уиткофф и Кушнер, как утверждается, также обсудили план с главой Совета по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым. 20 ноября министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому.

Полное содержание мирного плана

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные вопросы последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Россия «не будет вторгаться» в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации в целях обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности (подробности не приводятся).

6. Численность ВСУ будет ограничена 600 тыс. человек.

7. Украина соглашается закрепить в своей конституции положение о том, что она не вступит в НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО не будет размещать войска на Украине.

9. Европейские истребители разместятся в Польше.

10. Гарантии США:

Вашингтон получит компенсацию за гарантию.

Украина потеряет гарантию при нападении на Россию. В случае «беспричинного» запуска ракеты по Москве или Петербургу гарантия безопасности аннулируется.

Россия в случае вторжения получит «скоординированный военный ответ», также будут восстановлены все глобальные санкции. Признание за Москвой новых территорий и «все другие выгоды» сделки отменяются.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный льготный доступ к европейскому рынку на время рассмотрения этого вопроса.

12. Глобальный пакет мер по восстановлению Украины:

Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.

Совместные усилия США и Украины по восстановлению, развитию, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры страны.

Совместные усилия по восстановлению, реконструкции и модернизации пострадавших в конфликте территорий.

Развитие инфраструктуры.

Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

Отмена санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае.

США заключат соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве для взаимного развития в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

России предложат новь присоединиться к «Большой восьмерке».

14. Использование замороженных средств:

$100 млрд долларов из замороженных российских активов будут инвестированы в усилия США по восстановлению и инвестированию в Украину.

США получат 50% прибыли от этого проекта. Европа выделит $100 млрд для увеличения объема инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские средства будут разморожены. Оставшаяся часть средств будет вложена в отдельный американо-российский инвестиционный фонд для реализации совместных проектов в конкретных областях. Фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, что «создаст мощный стимул для недопущения возобновления конфликта».

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения соблюдения всех положений мирного соглашения.

16. Россия должна законодательно закрепить политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1.

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запуск Запорожской АЭС будет осуществляться под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной.

20. Обе страны обязуются внедрять в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма и предрассудков:

Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.

Обе страны согласятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.

Любая нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

Крым, ЛНР и ДНР будут признаны де-факто российскими, в том числе США.

Боевые действия в Херсонской и Запорожской областях будут заморожены вдоль линии соприкосновения, что будет означать признание де-факто вдоль линии соприкосновения.

Россия откажется от претензий на другие оговоренные территории, которые она контролирует за пределами пяти регионов.

Украина выведет свои войска из контролируемой Киевом части Донбасса. Эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, признанной на международном уровне российской территорией. Российские войска не войдут в демилитаризованную зону.

22. После согласования будущего территориального устройства Россия и Украина обязуются не изменять это устройство силой. В случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности не применяются.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, будут достигнуты соглашения о свободной перевозке зерна через Черное море.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения следующих вопросов:

обмен пленными и погибшими по принципу «всех на всех»;

возвращение гражданских лиц, включая детей;

реализация программы воссоединения семей;

принятие мер для «облегчения страданий жертв конфликта».

25. Через 100 дней после подписания соглашения на Украине пройдут выборы.

26. Все стороны получат полную амнистию за свои действия во время конфликта и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать какие-либо жалобы в будущем.

27. Соглашение будет иметь обязательную юридическую силу. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с Дональдом Трампом. За его нарушение будут применяться санкции.

28. Прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам, чтобы начать реализацию соглашения.

Реакция Путина и Трампа

Администрация президента США рассматривает проект мирного соглашения как «живой документ», который может быть изменен на основе обсуждений со сторонами, сообщил Axios неназванный американский источник. По данным издания, Трамп лично одобрил план. Пока американский лидер не делал публичных заявлений на этот счет.

На фоне активного обсуждения проекта мирного соглашения президент России Владимир Путин 20 ноября посетил один из командных пунктов и провел совещание с военачальниками. Реагируя на реплику главы Генштаба Валерия Герасимова о том, что власти Украины не дают указаний окруженным бойцам ВСУ относительно сдачи в плен, Путин заявил, что политическое руководство Украины с марта 2024 года является «преступной группировкой».

«Организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», — сказал глава государства.

Он также упомянул разгоревшийся на Украине коррупционный скандал, отметив, что «эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат». В связи с этим Путин подчеркнул необходимость «безусловного достижения целей» СВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 ноября сообщил, что Москва пока не получала официальных подтверждений, что Зеленский согласен вести переговоры по мирному плану Трампа.

Реакция Украины

Axios утверждает, что Владимир Зеленский готов подписать мирное соглашение Трампа в сжатые сроки. По словам источника издания, Украина отнеслась ко многим пунктам плана «положительно» и добилась, чтобы некоторые ее позиции тоже были учтены.

По данным украинских источников The Financial Times, в Вашингтоне ожидают, что президент Украины подпишет сделку до 27 ноября, после чего соглашение представят в Москве. Весь процесс американская сторона хочет завершить уже к началу декабря.

Сам Зеленский сообщил в телеграм-канале, что США представили «свое видение» того, как завершить конфликт.

«Я очертил, что именно для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями — чтобы это было по-настоящему», — заявил президент Украины.

Он добавил, что Киев не будет делать «резких заявлений» и настроен на «четкую честную работу» вместе с США и европейскими партнерами.

Заместитель постпреда Украины в ООН Христина Гайовишин в свою очередь заявила, что Киев готов «конструктивно работать» над проектом мирного соглашения, но не готов переходить за «непоколебимые красные линии», передает украинское издание «Страна».

В частности, по словам Гайовишин, Киев не поддерживает запрета на вступление в НАТО, сокращение численности ВСУ и послабления для русского языка, а также не намерен признавать контроль России над утраченными территориями. Она также заявила, что переговоры следует начинать только после прекращения огня по линии фронта.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «невыполнимости» американского мирного плана, поскольку, по его мнению, условия соглашения «диктовала Россия». По утверждению источника Politico, такую позицию глава украинского МИД озвучил европейским коллегам на закрытой встрече в Брюсселе.

«Суть в том, что любой мирный план невыполним, если он основан на умиротворении агрессора. Это может лишь привести к новой войне и жестокости на Украине и во всей Европе», — приводит слова Сибиги собеседник издания.

Что пишут в России о мирном плане США

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Попытки Трампа заморозить конфликт на Украине превратились в бесконечные политические «качели». США мечутся от агрессии к миротворчеству, но до сих пор не готовы принять главное — для достижения мира нужно говорить с Россией на равных и учитывать наши законные требования. А еще — прекратить военную поддержку киевского режима, для которого война — как мать родна.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков

Трампу нужно, видимо, задействовать более мощные рычаги влияния на Киев, если он хочет заставить его принять свой план прекращения военного конфликта на Украине. Простого ожидания, что Киев подпишет план «прямо сейчас», наверное, мало. Ожидание должно быть поддержано такими доводами, которые не оставят Киеву выбора. Впрочем, вполне вероятно, что такие доводы у Трампа есть. Похоже, он настроен решительно. И сейчас начнется большой торг.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа

Европа и Украина уже заявляют о том, что это не мирный план, а план капитуляции Украины. Они продолжают настаивать на полном прекращении огня и введении войск европейского контингента. Все эти позиции, которые выдвигают Украина и Европа, говорят о неустойчивости конструкции и обязательном продолжении этого конфликта при любой провокации.

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Если это реальный документ, то мы имеем дело с удивительным гибридом. <…> Как все описанное в 28 пунктах возможно воплотить в жизнь, с ходу вообще непонятно. Но зафиксируем, что реальные процессы теперь вот такие. Шаблоны разлетаются в стороны за полной их бессмысленностью. Горячий привет международному праву и любым «порядкам» от дипломатического креатива новой эпохи.

Политолог Михаил Виноградов

Внешне выглядит так, что очередной мирный план застал врасплох все заинтересованные стороны. Они на всякий случай дистанцируются — но без привычной настойчивости.

Философ Александр Дугин

Есть мнение, что Запад разыгрывает сейчас спектакль перед нами. Цель любым способом остановить наше наступление и заморозить ЛБС. Для этого симулируют различия в позициях Трампа, с одной стороны, а Зеленского и ЕС, с другой. Но по сути, и те и другие напуганы нашими успехами и хотят немедленно их остановить.

Политолог Юрий Баранчик

Если этот «мирный план» тот, что реально лежит сейчас на столах в Москве, Вашингтоне и Киеве, то конечно, это не то, что лично я ждал как итог СВО. <…> Если это реально тот самый мирный план, о котором мы договорились с США, значит, он отражает реальное соотношение военно-политических сил между Россией и украино-натовской коалицией к настоящему моменту. Да, можно сказать, что мы победили, но это победа по очкам.

Политолог Иван Тимофеев

Конечно, план США сильно выбивается из шаблона европейского нарратива последних лет. Он демонстрирует большое внимание российским требованиям и во многом соответствует тем реалиям, которые сложились на земле. Конечно, там есть спорные моменты, которые могут вызвать дискуссию. Например, использование российских активов. Но, несмотря на это, план фактически учитывает значительную часть требований Москвы, которые озвучивали и в 2022-м, и в 2025 году.

С оживлением обсуждений «переговорного трека» визит Путина на фронт должен продемонстрировать, что позиции России сильны и улучшаются. Что особенно контрастирует с усугубляющимися военными, политическими и экономическими проблемами т.н. Украины.

И чем дальше продвигаются ВС РФ и более результативны российские массированные удары, тем слабее выглядит киевский режим, и тем он будет податливее. Вне зависимости от того, чем закончится история с еще одной «самой лучшей сделкой».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Российский президент четко дал понять, что никакой «заморозки» по линии фронта не будет. Мы вам предлагали свой вариант. Мы вас предупреждали, что следующий будет хуже. Не хотите? Тогда мы продолжаем СВО.

Подробности предлагаемых США требований к России и Украине перед организацией переговоров не влезли ни в одни ворота, что ставит под сомнение выход на новый тур «Стамбульского формата».

Военный блогер Кирилл Федоров

Даже если завтра внезапно подпишут договорняк, то в конечном итоге всё вернется к тому же лет через 5-10, а может даже и больше, как это было с Нагорным Карабахом. Выходит одинаково хреновая ситуация. <…>

В итоге на Россию будут давить как внешне, так и внутренне, а Украину продолжат накачивать к следующей войне. И так будет повторяться до тех пор пока кто-то окончательно и разгромно проиграет.

Военкор Александр Сладков

Ну вот, собственно и всё. Владимир Владимирович сказал:

Все цели СВО будут достигнуты. В Киеве у власти ОПГ.

Кто с ОПГ будет договариваться?

Писатель, участник СВО Захар Прилепин

Киев поблагодарил Трампа за его очередные мирные инициативы, но выразил ряд несогласий. Это следует из заявления в ООН представителя Украины Христины Гайовишин. <…>

Отличный, короче, план Трампа. На колу висит мочало, начинай опять сначала. Либо Трампа устраивает такое поведение Украины, и все это часть игры, либо Зеленский не настолько марионетка, как у нас тут любят рассказывать. Впрочем, чума на всех на них. Мир и новые земли для России принесет только русский солдат.

Военный волонтер Алексей Живов

Среди пунктов мирного плана нет ключевых вещей: полной и безусловной демилитаризации Украины; окончательного разрешения территориального вопроса, который просто замораживается «до следующего раза»; единовременного снятия санкций с России и ее контрагентов. Зато там есть: потенциал возобновления войны <…>.

Подписание такого плана на Украине в итоге выдадут за большую победу и сразу начнут спокойно готовиться к следующей войне в 2027-2028 годах. Потому Путин встречал эти новости не в привычном ему костюме, а в военной форме.

Телеведущий Сергей Мардан

Что касается мирного плана из 28 или даже 128 пунктов, его можно даже не обсуждать, учитывая вчерашнее появление Путина на армейском совещании в военной форме. Сама мизансцена и является ответом, понятным даже самым тупым.

Военкор Александр Симонов («Позывной Брюс»)

Даже если вдруг каким-то чудесным образом завтра закончится война на Украине — это не конец войны. Текущее противоборство целей и идей выходит далеко за рамки территорий и национальных признаков. Конец — это чье-то начало. И в данном случае — это начало подготовки к еще большей войне.

Можно подписать договор, но, доснарядившись, вооружившись, отдохнув и перегрупировавшись, его нарушить в любом виде в любой удобный момент. Первый раз, что ли? Все это дает режиму Зеленского лет пять существования. <…>

Ну и нам, раз мы все так же, понемножку, но идем вперед, зачем этот договор? <…> Судя по внезапно сорвавшемуся в США не так давно [спецпредставителю президента России Кириллу] Дмитриеву и выпиленному со своего поста [спецпредставителю Трампа по Украине Киту] Келлогу — мы подпишем. <…> Но следующая война произойдет при текущих раскладах быстрее, чем хотелось бы.

Путин: «Цели СВО должны быть безусловно достигнуты!» Короче, договорнячок опять отменяется.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

Совершенно непонятно, отчего кто-то решил, что Зеленский согласится мирный план подписывать или выполнять. И самое главное, непонятно, как Вашингтон может заставить его что-то делать. Что они ему сделают? Заблокируют счета? Выпишут ордер? Не дадут больше денег на войну?

Мирные переговоры обязательно будут, любая война когда-нибудь заканчивается, но каковыми будут условия этих переговоров, решит русский солдат. Вот вам самый верный инсайд.

Сооснователь и редактор проекта «Ватфор» Сергей Полетаев

Фигурируемый сейчас документ практически полностью соответствует целям Кремля, заявленным в Стамбуле и потом расширенным в июне 24 года <…>. Фигурируемый сейчас документ вообще ни в одном пункте не соответствует целям, заявленным Украиной и глобалистским Западом.

Согласен с оценкой этого документа как предложением политической капитуляции Украины, а вместе с ней — и Европы. Если мир будет подписан на таких или близких условиях, буду считать это безоговорочной или почти безоговорочной победой России.