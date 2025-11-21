США представили Украине приложение к мирному плану, согласно которому Киев получит гарантии безопасности по образцу пятой статьи устава НАТО, действующие в течение 10 лет после подписания документа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на проект.

В документе подчеркивается, что любое возможное в будущем «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» со стороны России на Украину будет расцениваться «как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», на которое США и их союзники по НАТО должны будут отреагировать в том числе с применением военной силы.

Как следует из проекта, подобные гарантии безопасности Украины будут иметь силу в течение десяти лет и могут быть продлены по взаимному согласию сторон.

Источники Axios подтвердили подлинность документа. Кроме того, в нем есть место для подписей представителей от России, Украины, США, ЕС и НАТО. Высокопоставленный представитель Белого дома рассказал порталу, что Москве сообщили об этом проекте, однако до конца неизвестно, потребуется ли подпись от российских властей.

«План [президента США Дональда] Трампа требует от Украины болезненных уступок, но также включает в себя беспрецедентное обещание. Главная цель президента [Украины] Владимира Зеленского на мирных переговорах — получить надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы, и это первый случай, когда Трамп готов предложить такие гарантии», — отмечает Axios.

По словам высокопоставленного американского чиновника, администрация Трампа видит в этом проекте «большую победу» для Зеленского. Впрочем, предложенные Украине гарантии безопасности еще могут быть пересмотрены, поскольку Вашингтон намерен обсудить их со своими партнерами в Европе, добавил собеседник Axios.

Накануне украинские СМИ опубликовали проект мирного соглашения между Россией и Украиной из 28 пунктов, разработанный США. В частности, в нем указывается, что Киев получит гарантии безопасности — однако без конкретики, какие именно.

Ранее посол Франции в России Николя де Ривьер рассказал в специальном интервью RTVI, что Запад мог бы предоставить Украине «специальные гарантии безопасности» без ее вступления в НАТО.