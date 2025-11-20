Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку на один из командных пунктов группировки «Запад». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе визита российскому лидеру доложили о ситуации на ключевых участках фронта, включая константиновское и краматорское направления.

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту о развитии ситуации на различных участках фронта. Согласно его докладу, группировка «Восток» расширила зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях, установив контроль над 13 населенными пунктами. С начала ноября, по его данным, на этом направлении освобождена территория площадью более 230 кв км.

На красноармейском направлении бойцы группировки «Центр» продолжают ликвидировать окруженные украинские формирования, добавил Герасимов. В Харьковской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль свыше 80% территории Волчанска.

Глава Генштаба отметил, что российские войска последовательно выполняют поставленные задачи в рамках военной операции, развивая наступательный успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании. Он также добавил, что многие украинские военнослужащие принимают решение сдаться в плен, поскольку все условия для этого созданы.

Путин в свою очередь заявил, что в районе Купянска заблокированы примерно 15 батальонов Вооруженных сил Украины.

Вместе с тем, российский лидер охарактеризовал киевские власти как организованное преступное сообщество, узурпировавшее власть с целью личного обогащения. Путин подчеркнул, что главной задачей России остается достижение целей СВО, и выразил уверенность в том, что народ страны ожидает от военных нужного результата. Он также подтвердил, что украинские военнослужащие должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен.

Дополняется.