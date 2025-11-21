Украина потребовала исключить из проекта мирного соглашения, предложенного Вашингтоном, пункт, который мог бы разоблачить коррупцию при использовании Киевом международной помощи во время конфликта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), которая получила информацию от высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника газеты, речь идет о пункте, в котором содержался призыв провести аудит всего объема помощи, которую западные союзники оказали Украине с начала боевых действий. Это условие представляло собой «очевидный шаг по разоблачению предполагаемой коррупции», говорилось в статье.

В опубликованном украинской стороной варианте плана упоминание аудита отсутствует. Вместо этого в нем написано, что все стороны конфликта «получат полную амнистию» и откажутся от взаимных претензий.

Версию проекта мирного соглашения на украинском языке опубликовал вечером 20 ноября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он содержит 28 пунктов и среди прочего предполагает, что Крым, ДНР и ЛНР будут де-факто признаны российскими, а контроль над Херсонской и Запорожской областями «заморожен» на линии соприкосновения. Часть территорий при этом должна стать демилитаризованной буферной зоной под фактическим контролем России, а стороны обязуются не менять границы силовыми методами.

Как ожидают США, президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение до 27 ноября, когда американцы будут отмечать День благодарения, написала The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц. Ранее Axios сообщил со ссылкой на американского чиновника, что украинский лидер на встрече с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом выразил готовность подписать документ «в сжатые сроки».

В Кремле утром 21 ноября заявили, что не получали сообщений о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану американского президента Дональда Трампа.