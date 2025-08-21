Дональд Трамп не скрывает своего страстного желания получить Нобелевскую премию мира. В конце июля он утверждал, что примерно каждый месяц на посту президента США ему удается остановить одну войну. Тогда, по его словам, при его содействии прекратилось шесть войн. 19 августа в эфире телеканала Fox News республиканец поднял эту планку до семи. Какие именно военные конфликты Трамп, как он считает, разрешил — в обзоре RTVI.

Азербайджан и Армения

Одно из недавних достижений, которое Дональд Трамп приписывает лично себе, — подписание документа между Ереваном и Баку. 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев позировали с соглашением об установлении мира между странами. Все это происходило в присутствии Трампа.

Однако не стоит забывать, что представители Армении и Азербайджана лишь парафировали документ. В совместной декларации, которую подписали стороны, говорится, что Баку и Ереван признают необходимость продолжать путь к подписанию и окончательной ратификации мирного соглашения.

В проекте мирного соглашения, опубликованном 11 августа, отмечается, что стороны, в частности, отказываются от территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать их в будущем. Кроме того, Баку и Ереван готовы восстановить дипотношения после того, как обменяются грамотами о ратификации документа. Также Армения и Азербайджан договорились открыть разблокировать маршрут, который в Баку называют Зангезурским коридором, а в Ереване — перекрестком мира. Он перейдет под управление Соединенных Штатов на 99 лет и будет называться именем Трампа — Trump Road for Peace and Prosperity.

Несмотря на то, что в последних событиях Вашингтон принимал активное участие, вопрос о принадлежности Карабаха фактически решился без него после Второй карабахской войны 2020 года — тогда было принято трехстороннее заявление Баку, Еревана и Москвы. Также Армения и Азербайджан между собой согласовали мирное соглашение еще в марте 2025-го.

Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев в разговоре с RTVI предположил, что подписание документа в Белом доме было чисто символическим жестом.

«Это делается для того, чтобы сделать приятно Дональду Трампу, чтобы у него была возможность сказать, что в его кабинете произошло историческое событие», — допустил эксперт.

Вскоре после этого Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, которые выдвинули президента США на Нобелевскую премию мира. Среди них оказались и Пашинян с Алиевым.

Израиль и Иран

В ночь на 13 июня Израиль начал бомбардировки Ирана, нанеся удары по тысяче с лишним целей на территории Исламской республики. Под прицел попала военная инфраструктура страны, была выведена из строя система ПВО, а главной мишенью стали иранские ядерные объекты. Как сообщалось, в результате масштабной военной атаки было убито, по меньше мере, 30 человек из высшего военного руководства Ирана, а также несколько ученых-ядерщиков.

На следующий день Иран в ответ выпустил со своей территории по Израилю более 500 ракет и свыше 1000 беспилотников. Удары пришлись на жилой фонд, а также учебные и медицинские заведения. Несколько ракет также поразили военные объекты Израиля.

Уже 22 июня к военному конфликту между странами присоединились и Соединенные Штаты, нанеся первый с 1979 года массированный удар по территории Исламской республики, в частности, по ядерным объектам Фордо, Натанз и Исфахан. В ответ на это Тереган символически атаковал американскую военную базу в Катаре.

Спустя 12 дней после начала вооруженного противостояния, в ночь на 24 июня, Трамп объявил, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня, отметив, что стороны пришли к такому решению практически одновременно.

«Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем», — отметил глава Белого дома.

В интервью NBC News Дональд Трамп заявил, что убежден: перемирие между странами будет длиться вечно.

«Я не верю, что они когда-либо снова будут вести огонь против друг друга. Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Погибали много людей, и становилось только хуже», — сообщил американский лидер.

Хотя Трамп верит в то, что остановил этот военный конфликт на Ближнем Востоке, главная война — между Израилем и ХАМАС, которая началась после теракта 7 октября 2023 года, — до сих пор продолжается. Этот конфликт глава Белого дома до сих пор не разрешил окончательно, хотя обещал решить вопрос с Газой, превратив ее «ближневосточную ривьеру». При этом он и продолжает поддерживать израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который, кстати, также выдвинул Трампа на Нобелевскую премию.

Индия и Пакистан

В начале мая обострился конфликт между Индией и Пакистаном. Отношения между странами-соседями и так были далеко не самыми лучшими, но хрупкий мир треснул после теракта 22 апреля. Тогда в городе Пахалгам на территории спорного региона Кашмир расстреляли 26 индийских туристов, еще несколько десятков были ранены. Нью-Дели обвинил в случившемся пакистанскую сторону, так что тлеющий конфликт вспыхнул с новой силой.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против «террористической инфраструктуры в Пакистане». В ответ на это Исламабад нанес ракетные удары по индийской территории. Ситуация молниеносно накалилась, в Нью-Дели даже решили провести учения по гражданской обороне, чему стала свидетелем корреспондент RTVI. Весь мир следил за тем, что происходило в те дни, ведь полномасштабная война между двумя ядерными державами грозила катастрофой.

Но уже 10 мая стороны договорились о прекращении огня, о чем объявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что они воспользовались здравым смыслом и великим умом», — написал он.

Позже глава Белого дома рассказал, что предложил Нью-Дели и Исламабаду «альтернативу войне».

«Мы говорили с ними о торговле. Давайте торговать вместо того, чтобы воевать! Пакистан был этим доволен, и Индия была этим довольна. Я считаю, что вопрос урегулирован», — заявил американский лидер, выступая перед военнослужащими в Катаре.

Впрочем, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди отвергло заявления о ключевой роли Вашингтона. Как отмечает CNN, в урегулирование были вовлечены и другие страны — Саудовская Аравия, Турция и Великобритания. К тому же соглашение между Индией и Пакистаном хрупкое и не решает главную проблему, которая уже спровоцировала три полномасштабные войны между ними, — принадлежность Кашмира.

ДР Конго и Руанда

В июне главы МИД Демократической Республики Конго и Руанды подписали в присутствии Трампа в Белом доме мирное соглашение, призванное завершить многолетний кровопролитный конфликт между странами. Новый виток эскалации развивался в первой половине этого года, когда повстанческая группировка «Движение 23 марта» (M23), которое на Западе связывают с властями Руанды, захватила часть территории на богатом полезными ископаемыми востоке ДР Конго.

За несколько дней до подписания документа Трамп назвал грядущее событие великим днем для Африки и для всего мира. Более того, президент США, видимо, решил прибегнуть к реверсивной психологии, отметив в том же сообщении в соцсети ThuthSocial, что не получит Нобелевскую премию мира за свое посредничество в разрешении этого конфликта — как и нескольких других.

«Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно!» — восклицал Трамп.

И хотя Трамп представил заключение соглашения как триумф дипломатии, конфликт между ДР Конго и Руанды так и не погас. Недавно стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, соблюдать который обязались еще в августе 2024 года. На днях повстанцы из M23 и представители ДР Конго должны были подписать мирное соглашение в Катаре, однако этого не произошло в том числе из-за взаимного недоверия.

Сербия и Косово

Во время встречи с высокопоставленными дипломатами из ДР Конго и Руанды Трамп заявил, что предотвратил «большую войну» между Сербией и частично признанной республикой Косово. По утверждению президента США, ему этого удалось достичь благодаря угрозам прекратить торговые связи. «Мы не торгуем с теми, кто воюет», — сказал тогда Трамп.

Республиканец выступал посредником между Белградом и Приштиной еще во время своего первого президентского срока. В 2020 году стороны заключили в Белом доме Вашингтонское соглашение, согласно которому обязались наладить свои экономические отношения. Впрочем, напряженность никуда не пропала: камнем преткновения остается провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косово в 2008 году, которую Белград категорически отказывается признавать.

Таиланд и Камбоджа

В конце июля первые полосы мировых СМИ заняли боевые действия на границе Камбоджи и Таиланда. Войска обеих стран обменивались ударами в течение нескольких дней, что привело к жертвам среди военных и мирного населения.

Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня при посредничестве Малайзии, однако Трамп увидел в этом и свою заслугу. По словам президента США, в период острой фазы конфликта он общался с властями обоих государств и предупреждал, что в случае продолжения военных действий Вашингтон прекратит с ними торговлю.

«Всего за шесть месяцев я положил конец множеству войн — я горжусь тем, что являюсь президентом МИРА!» — написал тогда Трамп в TruthSocial.

Египет и Эфиопия

Египет и Эфиопия не ведут боевые действия, однако между ними существует крупное дипломатическое противостояние, рискующее перерасти в военный конфликт. Причиной тому — строительство крупнейшей в Африке гидроэлектростанции «Хыдасе» на территории Эфиопии. В Египте (как и в соседнем Судане) опасаются, что эфиопский проект может поставить под угрозу водоснабжение страны — в частности, допустить истощение Нила и ударить по египетской экономике.

В свой первый президентский срок Трамп хотел решить этот вопрос дипломатическим путем. Однако переговоры зашли в тупик, Эфиопия их покинула, а республиканец и вовсе допустил, что Египет может «взорвать эту плотину». Несколько лет спустя после этих слов Аддис-Абеба анонсировала официальное открытие ГЭС в конце сентября этого года, пригласив на торжественную церемонию в том числе представителей из Каира.

В Белом доме заявили изданию Axios, что спор между Египтом и Эфиопией можно отнести к разряду «войн, которые Трамп остановил», поскольку бои начались бы, если бы не дипломатические усилия президента США. Тем не менее, высокая вероятность эскалации конфликта вплоть до начала боевых действий остается до сих пор.