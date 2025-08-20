В российско-украинском урегулировании впервые за последние три года, похоже, действительно тронулся лед. На вопрос о том, зачем все это нужно главе Белого дома Дональду Трампу и к чему может привести, для RTVI разбирался американист Алексей Забродин.

Менее чем за неделю президент США успел и на Аляску слетать для встречи с Владимиром Путиным, и собрать саммит в Вашингтоне с участием Владимира Зеленского и своих европейских коллег. И хотя обошлось без прорывов, некоторого прогресса неутомимому кандидату на Нобелевскую премию мира, о желании заполучить которую он говорит постоянно, все-таки удалось добиться. Ведь, по словам самого 47-го президента Соединенных Штатов, сейчас полным ходом идет подготовка к встрече президентов России и Украины, о которой еще несколько дней назад никто и помыслить не мог.

Выпишите премию

Дональд Трамп, как он сам утверждает, за последние шесть месяцев закончил шесть войн. Некоторые, правда, не успели толком разгореться (между Индией и Пакистаном), другие же и вовсе с чисто военной точки зрения завершились еще до того, как он успел переступить порог Белого дома в январе 2025 года (речь о конфликте между Арменией и Азербайджаном). Но даже если президент США несколько преувеличивает масштаб своих заслуг перед человечеством, в страстном желании помирить побольше рассорившихся соседей ему явно не откажешь.

Не зря же армянский премьер Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев, еще недавно публично вздорившие в присутствии Владимира Путина, на днях в один голос восхищались миротворческим запалом хозяина Овального кабинета и единодушно обещали выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.

Пашинян и Алиев, конечно, знали, как порадовать суетливого посредника, в последнее время повторяющего присказку про урегулирование «шести войн за шесть месяцев» едва ли не чаще, чем жалобы на якобы «украденные» у него в 2020 году выборы. Однако пока грезы Трампа о Нобелевской премии остаются мечтами. Маловероятно, что те, кто отвечает за присуждение этой награды, столь же высоко оценивают результаты его миротворческой деятельности. К тому же мировая общественность в своем большинстве не питает большой благосклонности к нынешнему хозяину Овального кабинета.

Потому можно сколько угодно звонить экс-генсеку НАТО, а теперь министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу с просьбой замолвить словечко перед Нобелевским комитетом, но без по-настоящему впечатляющего прорыва в деле миротворчества здесь, похоже, не обойтись.

Судя по всему, Трамп и сам это прекрасно понимает, из-за чего его желание во что бы то ни стало оказаться распорядителем урегулирования между Россией и Украиной за последние шесть месяцев нисколько не поубавилось, а лишь окрепло, несмотря на все сложности в этом, мягко говоря, непростом вопросе.

Аляскинский баламут

Конечно, сводить все к стремлению Трампа вписаться в нобелевскую историю было бы большим упрощением. У его намерений заключить мир между Москвой и Киевом есть и другие основания. Например, это отсутствие интереса к «безвозмездным» с его точки зрения многомиллиардным тратам на помощь Украине или давние планы сбить Россию с околокитайской орбиты. Тем не менее, учитывая характер и вполне нарциссический тип личности Трампа, жажда до признания своих талантов в общепланетарном масштабе остается чуть ли не главной движущей силой миротворческих упражнений 47-го президента США.

Однако на пути к российско-украинскому урегулированию Трамп то и дело сталкивается не только с трудностями в виде неуступчивости Москвы и Киева, но и с осуждением своих действий с разных сторон. Одним, например, кажется, что вот еще немного и он «сдаст Украину», другие же откровенно предвкушают это. И если посмотреть на то, как хозяин Овального кабинета сразу после возвращения в Белый дом в январе этого года обращался с Владимиром Зеленским, приостанавливал военные поставки Киеву и названивал российскому коллеге, соблазн нарисовать именно такую картину действительно оказывается слишком велик.

Неудивительно, что после состоявшегося 15 августа саммита с Путиным на Аляске Трампа накрыла очередная волна критики и обвинений в переходе на сторону Москвы. И это при том, что ни российский, ни американский президенты по итогам переговоров толком ничего не рассказали, а ограничились пространными заявлениями об «успешной» и «конструктивной» встрече. Тем не менее тот факт, что после аляскинского рандеву Трамп решил не вводить против России новые санкции, им же ранее и анонсированные за отказ Москвы от немедленного установления режима прекращения огня, стал для многих достаточным поводом для однозначных выводов.

Кроме того, многочисленные утечки в СМИ пестрели подробностями переговоров в Анкоридже, главной из которых стало, как утверждается, согласие Путина на мирное урегулирование в обмен на сдачу Украиной без боя остающихся под контролем Киева частей Донбасса. Западную общественность возмутило даже не столько особенное понимание российским лидером слова «компромисс», сколько реакция Трампа, судя по всему, принявшего такую идею за вполне рабочую схему.

Некоторые даже поспешили сделать вывод, что Трамп всегда хотел «сдать Украину» и вот Фантомас наконец-то и снял маску.

Такая реакция выглядит вполне закономерно, если вспомнить, как Трамп убеждал общественность в наличии у него «прекрасного» плана по российско-украинскому урегулированию, до которого в мире никто, кроме него, за три года так и не смог додуматься. А теперь что же? Выходит, план заключался в согласии на условия Москвы?

Однако довольно конспирологии. В реальности у Дональда Трампа никогда не было никакого плана, кроме необъятной уверенности в собственной исключительности. Даже 18 августа в Вашингтоне, куда приехали Зеленский и европейские лидеры обсуждать итоги аляскинского саммита, президент США, объясняя французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, почему российский лидер собирается пойти на мирное соглашение с Киевом, без доли стеснения заявил: «Он хочет заключить сделку ради меня, понимаешь? Как бы безумно это ни звучало».

Вера в масштаб собственной фигуры и заставляла Трампа говорить о способности положить конец кровопролитию «за 24 часа». Реальность же оказалась на порядок сложнее. Как он сам признал в тот же день, его не отпускала уверенность, что «будет легко помирить русских и украинцев, а оказалось, что это [самый сложный военный конфликт] в истории». И, пожалуй, его брошенное после переговоров с Путиным — «сделки нет» — говорило о настроениях Трампа больше, чем все заклинания про «успех» и «прогресс».

В предбаннике переговоров

Одна из характерных черт 47-го президента США — его желание быстрых результатов или хотя бы создания картинки, которая бы позволяла заявить о молниеносно решенной проблеме. Беспорядки в Лос-Анджелесе? Подразделения нацгвардии не успели войти в город, а уже навели порядок. Засилье бездомных в Вашингтоне? Только отдал приказ, а все улицы уже зачищены. Несправедливость в балансе внешней торговли? Вчера ввел пошлины на иностранные товары, а сегодня в Америку уже хлынули миллиарды долларов.

Поэтому, приступая к российско-украинскому урегулированию, Трамп решил, что лучше всего идти по наиболее легкому пути. Легким республиканцу показалось установление между Москвой и Киевом перемирия. В каком-то смысле он был прав. Прекратить огонь без решения территориальных споров, определения виновников кровопролития и прочих сложных вопросов действительно представлялось самым простым сценарием. В конце концов, можно было даже обеспечить устойчивый режим тишины до января 2029 года, не углубляясь в многослойные и запутанные взаимные претензии сторон, а после ухода из Белого дома в случае чего рассказывать, как неумелые преемники не смогли сохранить его миротворческое наследие.

Другое дело, что зимой 2025 года ни Москва, ни Киев даже и думать не хотели о прекращении огня, требуя — каждый со своей стороны — полноценного мирного урегулирования исключительно на своих условиях. Отсюда вышла и нашумевшая перепалка Трампа с Зеленским 28 февраля в Белом доме, когда украинский лидер ввязался в спор с американским коллегой, настаивая на пагубности введения очередного режима тишины на украинском фронте (не будем забывать, что в разных формах конфликт на Украине длится с 2014 года).

Но очень скоро Зеленский изменил позицию и поддержал идею Трампа. Путин же, судя по всему, четкого ответа хозяину Овального кабинета не давал, зато инициировал несколько чрезвычайно кратковременных перемирий, тем самым явно подпитав веру хозяина Белого дома в успех его затеи. Однако ни визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, ни возобновившиеся переговоры России и Украины в Стамбуле так и не конвертировались в желанный результат.

В какой-то момент Трамп, ранее избегавший критики в адрес Путина, переменил тон и начал грозить российской стороне новыми мощными санкциями (100-процентные пошлины на товары из стран, покупающих у России энергоресурсы), если Москва в течение пары-тройки недель не пойдет на прекращение огня. При этом вводить обещанные рестрикции, которые могли бы больно ударить в том числе и по американской экономике, президент США явно не хотел.

В итоге в час «Икс» Трамп вместо санкций предложил Путину встретиться на Аляске. После почти трехчасовых переговоров он наконец понял, что Россия не настроена на перемирие, что перемирия не будет, и ухватился за высказанное российским коллегой предложение сразу перейти к полноценному мирному урегулированию.

Правда, условия, на которых Путин, судя по всему, был бы готов заключить сделку, явно представляли собой полную противоположность позиции Киева. Но Трампа это нисколько не смутило. Тем более что после встречи на Аляске в Вашингтоне состоялся саммит с участием Зеленского и европейских лидеров, итогом которого внезапно стала подготовка то ли двухсторонней (Москва и Киев), то ли трехсторонней (с участием Вашингтона), то ли сразу обеих встреч на уровне президентов.

И хотя по-прежнему непонятно, насколько подобные саммиты реальны в ближайшей перспективе, Трамп уверен, что получил согласие обоих лидеров на организацию таких переговоров.

Сказать, удастся ли президенту США через «две-три недели» действительно положить конец кровопролитию, сейчас сложно, учитывая то, насколько Россия и Украина расходятся в представлениях о справедливом мире. Но запал, с которым республиканец пытается увековечить себя самого, то придавливая Зеленского, то ругая Путина, то восхваляя обоих, так или иначе дал свои первые результаты. Россия и Украина, кажется, действительно близки к настоящим переговорам. Ведь при ином исходе Трамп вполне способен заключить, что его обманули. А, может, и просто кинули или (не дай бог) надули!

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции