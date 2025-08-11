МИД Азербайджана опубликовал текст мирного соглашения между Ереваном и Баку. Аналогичным образом поступил и МИД Армении. Согласно проекту договора, стороны отказываются от территориальных претензий друг к другу и действий, направленных на «расчленение или ослабление друг друга», действий, а также готовы к восстановлению дипотношений.

Соглашение было парафировано в Вашингтоне армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым при посредничестве США. Всего документ состоит из 17 пунктов.

В частности, Баку и Ереван договорились, что не имеют друг к другу территориальных претензий и не будут выдвигать такие претензии в будущем. Кроме того, стороны будут воздерживаться от угрозы применения силы и проводить демаркацию и делимитацию границы (это потребует отдельного соглашения), вдоль которой не могут встать «силы третьей стороны».

Международными границами считаются границы республик при СССР. Кроме того, оба государства могут заключать соглашения в области экономики и культуры.

Баку и Ереван приступят к восстановлению дипломатических соглашений после обмена грамотами о ратификации мирного соглашения, а в течение месяца после вступления в силу договоренностей обе стороны отзовут иски против друг друга на международных площадках.

Помимо этого, Азербайджан и Армения обязуются не ссылаться на внутреннее законодательство для неисполнения мирного договора. Для контроля за реализацией соглашения будет создана двухсторонняя комиссия.

«Сильнейший удар»: как в России отреагировали на мирную сделку между Азербайджаном и Арменией

Теперь мирное соглашение должно быть подписано обеими сторонами. Сроки, когда это произойдет, неизвестны. Кроме того, глава МИД Армении и Азербайджана обратились в ОБСЕ с просьбой распустить созданную в 1992 году Минскую группу по урегулированию в Карабахе, который полностью перешел под контроль Баку в 2023 году. МИД Франции уже поддержал призыв.

Кроме того, в Вашингтоне стороны договорились об открытии Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахичеванью. Он проходит по территории Армении, которая отдаст управление коридором США на 99 лет.

Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Американский президент Дональд Трамп заявил Зангезурский коридор будет представлять собой особую транзитную зону, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани «при полном уважении суверенитета Армении».

Помимо этого, на встрече в Вашингтоне было объявлено, что США снимают ограничения на сотрудничество с Азербайджаном в области обороны.

«Трамп не до конца понимает»: в Госдуме объяснили цель поездки Пашиняна и Алиева в США