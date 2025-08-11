МИД Азербайджана опубликовал текст мирного соглашения между Ереваном и Баку. Аналогичным образом поступил и МИД Армении. Согласно проекту договора, стороны отказываются от территориальных претензий друг к другу и действий, направленных на «расчленение или ослабление друг друга», действий, а также готовы к восстановлению дипотношений.

Соглашение было парафировано в Вашингтоне армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым при посредничестве США. Всего документ состоит из 17 пунктов.

В частности, Баку и Ереван договорились, что не имеют друг к другу территориальных претензий и не будут выдвигать такие претензии в будущем. Кроме того, стороны будут воздерживаться от угрозы применения силы и проводить демаркацию и делимитацию границы (это потребует отдельного соглашения), вдоль которой не могут встать «силы третьей стороны».

Международными границами считаются границы республик при СССР. Кроме того, оба государства могут заключать соглашения в области экономики и культуры.

Баку и Ереван приступят к восстановлению дипломатических соглашений после обмена грамотами о ратификации мирного соглашения, а в течение месяца после вступления в силу договоренностей обе стороны отзовут иски против друг друга на международных площадках.

Помимо этого, Азербайджан и Армения обязуются не ссылаться на внутреннее законодательство для неисполнения мирного договора. Для контроля за реализацией соглашения будет создана двухсторонняя комиссия.

Теперь мирное соглашение должно быть подписано обеими сторонами. Сроки, когда это произойдет, неизвестны. Кроме того, глава МИД Армении и Азербайджана обратились в ОБСЕ с просьбой распустить созданную в 1992 году Минскую группу по урегулированию в Карабахе, который полностью перешел под контроль Баку в 2023 году. МИД Франции уже поддержал призыв.

Кроме того, в Вашингтоне стороны договорились об открытии Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахичеванью. Он проходит по территории Армении, которая отдаст управление коридором США на 99 лет.

Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Американский президент Дональд Трамп заявил Зангезурский коридор будет представлять собой особую транзитную зону, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани «при полном уважении суверенитета Армении».

Помимо этого, на встрече в Вашингтоне было объявлено, что США снимают ограничения на сотрудничество с Азербайджаном в области обороны.