Армения и Азербайджан при посредничестве США 8 августа парафировали соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений. Сам мирный договор еще предстоит подписать и ратифицировать. Одной из ключевых договоренностей между сторонами является открытие Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахичеванью. Он проходит по территории Армении, которая отдаст управление коридором США на 99 лет. Как сделку оценили в России — в материале RTVI.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня. <..>

Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России <…>. В регионе был дислоцирован российский миротворческий контингент, внесший незаменимый вклад в стабилизацию обстановки. Всегда будем помнить наших миротворцев, погибших при исполнении служебного долга. <…>

Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий. Хотелось бы избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

То, что все это действо имеет своей косвенной целью не только удовлетворение амбиций Азербайджана и Турции, но и при этом попытку втянуть Соединенные Штаты в региональные проблемы, отказавшись от влияния России в этом регионе и борясь с этим влиянием, достаточно видно. <…>

И [премьер-министр Армении Никол] Пашинян, и [президент Азербайджана Ильхам] Алиев каждый по-своему не заинтересованы в российском посредничестве, не заинтересованы вообще в сохранении влияния России в Закавказье. Естественно, что в этой ситуации они ищут счастья за рубежом. Но если Алиев при этом преследует свои и турецкие национальные интересы, то Пашинян просто предает своих соотечественников, что, в общем, для него не впервой, если учесть его опыт Нагорного Карабаха.

Главред RT Маргарита Симоньян

Эфенди [Пашинян], глазом не моргнув, отдал Зангезурский коридор за виллу в Лёсике [имеются в виду CША].

Политолог Сергей Марков

о соглашении по Зангезурскому коридору

Это сильный удар по интересам России. Это сильнейший удар по интересам Ирана. Потому что все это прямо рядом с северной границей Ирана. Это большая победа США и лично [президента Дональда] Трампа. Это поражение ЕС и Франции, потому что они хотели такое подписать с Арменией. Это меняет стратегическое положение на всем Южном Кавказе.

Политолог, главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

То, что России происходящее ничего хорошего не обещает, — бесспорно. <…> Вопрос российского военного присутствия в Армении, статуса Армении в ОДКБ и ЕАЭС, опять-таки отношение к появлению на «маршруте Трампа» какой-то формы американского контингента (возможно, ЧВК) — все это чрезвычайно занимательно.

Пока же нам, кажется, стоит задуматься о наиболее важном обстоятельстве — как геополитические изменения не в пользу России на Южном Кавказе скажутся на Кавказе Северном, территории, скажем так, и без того весьма лабильной. Рассчитывать, что никак, что от нежелательных влияний (спонтанных или злонамеренных) можно просто отгородиться — заниматься самообманом.

Политолог Вадим Трухачев

Меморандум Алиева, Пашиняна и Трампа означает только одно. США становятся в Закавказье полностью преобладающей силой. Влияние России в регионе сведено практически к нулю. <…>

На основании этой бумажки [декларации о трехсторонней встрече] США превращаются в главного игрока. <…> А для России это явный удар. Она пыталась быть для всех хорошей, заигрывала с обеими диаспорами. Заигрывала с руководствами в Баку и Ереване. Но в итоге не получила ничего. А американцы так заигрывать не стали. И получили если не всё, то почти всё.

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов

Наши достижения, наши траты, наша историческая роль на Южном Кавказе сегодня этим соглашением обнуляется. То есть мы сегодня можем с вами без всяких эмоций, абсолютно интеллектуально констатировать: история России на Южном Кавказе сегодня завершилась, нас там больше нет. <…>

На наших глазах за шесть лет у нас просто выковыряли, отняли Армению, по сути дела, отняли Азербайджан, который сегодня захлебывается от русофобии. На ладан дышат отношения с Турцией. <…> Навесной мост, который сегодня висит на трухлявых ниточках между нами и тюркским миром, вот-вот упадет.

Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»)

В Вашингтоне прошел политический спектакль, на котором закрепили самую позорную для армян уступку в виде [Зангезурского] коридора для турков и азербайджанцев на своей территории, да еще от имени американского президента. <…> Армения отныне отрезана от Ирана, а американцы будут накачивать Азербайджан оружием. Тюркский сценарий для Армении становится реальностью.

Передача Зангезурского коридора под контроль США фактически вытесняет Россию из ключевых процессов на Южном Кавказе. Ранее Россия играла роль главного миротворца в регионе, особенно после соглашений по Нагорному Карабаху в 2020 году. Теперь США закрепляют свое влияние, исключая РФ из управления стратегически важным маршрутом. <…> Управление коридором американской компанией создает потенциальную военную угрозу.

Проект военкора Семена Пегова WarGonzo

Пашинян сдал «Зангезурский коридор» США. <…> Можно спрогнозировать, что данное соглашение, заключенное в Вашингтоне, не снимет, а наоборот, усилит напряженность в регионе. <…> Подписанное в Вашингтоне соглашение негативно скажется на отношениях между Арменией и Ираном, который, по существу, являлся гарантом армянского контроля над Сюником. Не говоря уже о России, позиции которой в Закавказье сильно пошатнулись.