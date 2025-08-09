Армения и Азербайджан при посредничестве США парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. Документ предварительно подписали министры иностранных дел двух республик в присутствии президентов Азербайджана и США Ильхама Алиева и Дональда Трампа, а также премьера Армении Никола Пашиняна. Что это значит — в материале RTVI.

Лидеры трех стран встретились в Белом доме 8 августа и подписали совместную декларацию, в которой говорится, что Баку и Ереван признали необходимость продолжать путь к подписанию и окончательной ратификации мирного соглашения. Полный текст парафированного соглашения будет опубликован 11 августа.

«Созданы условия для того, чтобы наши страны наконец приступили к построению добрососедских отношений на основе неприкосновенности международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории после окончания конфликта, принесшего огромные человеческие страдания», — говорится в трехсторонней декларации.

Отмечается, что это «открывает путь к закрытию главы вражды» между двумя народами и не должно подлежать пересмотру. «Мы решительно отвергаем и исключаем любые попытки мести, как сейчас, так и в будущем», — говорится в совместной декларации.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в также обратились к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой распустить Минскую группу по урегулированию в Карабахе, который полностью перешел под контроль Баку в 2023 году. МИД Франции уже поддержал призыв.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для содействия в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Сопредседателями группы были Россия, США и Франция, в ее состав входили также Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, сами Армения и Азербайджан. В 2022 году работа группы заморожена, контакты между ее сопредседателями прекратились.

«Позвоните, и мы все уладим»

Трамп назвал встречу между лидерами Армении и Азербайджана исторической.

«Нам, наконец, удалось достичь мира. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, возобновить торговлю, туризм и дипломатические отношения и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», — сказал он

Алиев и Пашинян также подписали двусторонние экономические соглашения с США в сфере торговли, транзита, энергетики, инфраструктуры и технологий, говорится на сайте Белого дома.

«Они воевали долго — 35 лет — а теперь они друзья и будут друзьями еще долго. <…> Многие пытались найти решение, включая Европейский союз. Россия прилагала огромные усилия, но так и не смогла», — заявил президент США.

По его словам, сторонам удалось решить «ключевой вопрос, который помешал предыдущим переговорам». Речь идет об использовании Зангезурского коридора, который проходит по территории Армении и соединяет Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой.

Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Американский лидер отметил, что для него это большая честь, и подчеркнул, что инициатива назвать коридор именно так принадлежала не ему.

Трамп пояснил, что Зангезурский коридор будет представлять собой особую транзитную зону, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани «при полном уважении суверенитета Армении».

Армения также создает эксклюзивное партнерство с США для развития коридора, которое может продлиться до 99 лет с возможностью пролонгации на такой же срок, добавил американский лидер. По его словам, американские компании готовы потратить «огромные деньги» на развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане.

По данным Politico, Армения согласилась предоставить США эксклюзивные права на освоение земель Зангезурского коридора сроком на 99 лет. США смогут передать участок в субаренду консорциуму, который займется развитием железнодорожных, нефтяных, газовых, оптоволоконных линий и ЛЭП вдоль коридора.

В рамках соглашения США также снимают ограничения на сотрудничество с Азербайджаном в области обороны, сообщил Трамп.

Президент США назвал назвал главу Азербайджана и премьера Армении «отличными лидерами», отметив, что, если бы они не согласились на урегулирование, то были бы «никудышными лидерами». Трамп добавил, что у Алиева и Пашиняна «есть потенциал для установления прекрасных личных отношений».

Он отметил, что крупные конфликты между двумя странами «уже решены», но при возникновении «мелких проблем» он готов вмешаться в урегулирование лично.

«Я не думаю, что это произойдет. Думаю, все будет очень хорошо. Я дал им [Алиеву и Пашиняну] личное обещание, что если возникнет <…> конфликт, они оба знают, что позвонят мне, и мы все уладим», — сказал глава Белого дома.

«Нобелевка» для Трампа и роспуск Минской группы по Карабаху

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и США, «по сути, пишут новую историю двусторонних межгосударственных отношений» и встают на путь стратегического партнерства, что является «историческим достижением» для Баку.

По его словам, формат стратегического партнерства с Вашингтоном охватывает множество сфер, включая взаимные инвестиции, торговлю, энергетику, связь, транзит, искусственный интеллект, поставки в сфере обороны и борьбу с терроризмом.

Алиев добавил, что без вмешательства Трампа, его команды и спецпосланника Стива Уиткоффа Азербайджан и Армения «снова оказались бы вовлечены в бесконечный процесс переговоров».

Он напомнил, что республики получили независимость одновременно в результате распада СССР, но уже тогда находились в состоянии войны.

«Так что мы потеряли много лет, будучи поглощенными войнами, оккупацией и кровопролитием. Итак, сегодня исторический день еще и потому, что мы несем мир. Президент Трамп несет мир на Кавказ», — заявил Алиев.

Он выразил надежду, что Азербайджан и Армения, как и их народы, «найдут в себе мужество и ответственность примириться».

«Мы перевернем страницу противостояния, конфронтации и кровопролития и обеспечим светлое и безопасное будущее нашим детям. Поэтому я очень рад, потому что сегодня мы пишем новую великую историю», — заключил азербайджанский лидер.

Пашинян в свою очередь заявил, что первый этап мирного соглашения между странами проложит путь к прекращению конфликта и «откроет новую эру, основанную на полном уважении суверенитета и территориальной целостности» обеих республик.

Армянский премьер добавил, что Трамп «заслужил Нобелевскую премию мира». Алиев поддержал это мнение и предложил направить совместную заявку в Нобелевский комитет о выдвижении лидера США на премию.

Почему не получилось у России: версия Пашиняна

Никол Пашинян по итогам встречи в Белом доме заявил, что между Арменией и Азербайджаном фактически установился мир. Он добавил, что процесс урегулирования продолжится, передает Sputnik Армения.

По его словам, Ереван предлагал России ту же формулу по разблокированию региональных коммуникаций, по которой была достигнута договоренность с Азербайджаном при посредничестве США.

Пашинян добавил, что этим вопросом занималась трехсторонняя рабочая группа, но «так и осталось непонятным, почему процесс был затруднен — прямо или косвенно».

«Мы видели попытки направить процесс в такое русло, где были бы ущемлены суверенитет, территориальная целостность и юрисдикция Армении. С этим мы ни при каких обстоятельствах не могли согласиться», — заявил армянский премьер.

По его словам, изменение ситуации заключается в том, что текст заключенного в Вашингтоне соглашения написан «гораздо более открыто», передает NEWS.am.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что что процесс разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе застопорился из-за «деструктивного влияния» Запада и позиции армянских властей, которая «порой и нередко вызывает вопросы» у российской стороны.

С открытием Зангезурского коридора Армения получит с Россией железнодорожную связь, которой не было 30 лет, а также связь с Ираном и странами Центральной Азии, заявил Пашинян. Он предположил, что российская компания ЮКЖД, под управлением которой находятся «Армянские железные дороги», сможет инвестировать в развитие этих и других маршрутов.

Армения и Азербайджан будут обеспечивать безопасность Зангезурского коридора на своих территориях, уточнил премьер на пресс-конференции. Он отметил, что у инвестиционных компаний тоже могут быть свои службы безопасности, но их работа не может ограничивать или превышать полномочия и деятельность полиции, Службы национальной безопасности и судебной системы Армении.

Испанский портал Periodista Digital утверждает со ссылкой на источники, что соглашение по использованию Зангезурского коридора предполагает дислокацию на территории Армении сотрудников частных военных компаний численностью до 1 тыс. человек.

Пашинян также заявил о необходимости восстановить точные границы Армении и Азербайджана.

«Есть территории, которые принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, но есть и территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем. Процесс демаркации должен продолжиться», — сказал он.

Отвечая на вопрос о риске нарушения достигнутых договоренностей, Пашинян заявил, что отказ от соглашения не выгоден ни одной из сторон.

«Думаю, нам нужно ежедневно работать над этим фундаментом, чтобы это событие стало поистине историческим. Мне трудно представить себе, какой интерес будет иметь отступление от него. Ради чего?» — сказал он (цитата по Armenpress).

Минскую группу ОБСЕ по Карабаху Пашинян назвал «символом конфликта». По его мнению, существование группы или нежелание ее распустить может вызвать у Армении и Азербайджана сомнение в искренности каждой стороны.

Пашинян добавил, что на переговорах с Алиевым и Трампом обсуждались гуманитарные вопросы, в том числе возвращение пленных, хотя в совместной декларации это не отражено. Премьер пояснил, что результата по вопросу пленных пока нет, но он поднимается «на самом высоком уровне».

Президент Азербайджана, комментируя подписанное в Вашингтоне соглашение, заявил, что оно «ясно демонстрирует наши намерения, демонстрирует, что мы хотим мира». Он также отметил важность связи между основной частью Азербайджана и Нахичеванью посредством «безопасного коридора», который, по словам Алиева, «откроет множество возможностей для всего региона», включая Армению.

Алиев подчеркнул, что при подписании мирного соглашения оттуда должны быть исключены «необоснованные территориальные претензии». В связи с этим он заявил о необходимости внести соответствующие изменения в конституцию Армении.

«Не сомневаюсь, что при изменении конституции Армении, — армянская сторона также заявляет, что эти изменения должны быть внесены, — из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану. В противном случае это будет неуважением в первую очередь к США», ― заявил Алиев.

Он обвинил администрацию предыдущего президента США Джо Байдена в том, что она была «движущей силой азербайджанофобии», передает агентство «Азертадж». По словам Алиева, Вашингтон сыграл роль в создании представления о том, что Азербайджан «планирует напасть на Армению» и захватить часть территории.