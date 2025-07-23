Азербайджан, Армения и США достигли договоренности по меморандуму о создании Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как «мост Трампа». Об этом пишет испанский портал Periodista Digital (PD) со ссылкой на неназванных представителей армянской диаспоры во Франции, знакомых с членами правительства республики.

По информации издания, стороны договорились о создании 42-километрового транспортного маршрута, который будет проходить через армянскую Сюникскую область и соединять Азербайджан с эксклавом Нахичевань.

При этом особо подчеркивается, что этот коридор не затрагивает территориальную целостность Армении — суверенитет Еревана над этими землями остается неизменным. Однако эксплуатацию транспортного коридора будет осуществлять американская частная компания, получившая на это специальное разрешение. Она получит 40% доходов, тогда как Армения — только 30%.

Как пишет PD, соглашение также предполагает дислокацию на армянской территории крупного американского контингента. Примечательно, что он будет состоять не из регулярных вооруженных сил, а из сотрудников частных военных компаний, численность которых, по информации источника, достигает тысячи человек. Этот шаг в журналисты называют угрозой для суверенитета и безопасности Армении.

Зангезурский коридор — это 32-километровая транспортная артерия на армяно-азербайджанской границе. В целях содействия урегулированию конфликта между двумя странами США предложили установить свой контроль над этой зоной, позиционируя себя как нейтральную сторону-гаранта.

В середине июля премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил получение американского предложения о передаче управления Зангезурским коридором. Однако официальный представитель правительства Назели Багдасарян подчеркнула, что Ереван не планирует отдавать контроль над этой территорией третьим странам, поскольку рассматривает ее как суверенную. Несмотря на это, позднее Пашинян выразил оптимизм относительно возможности достижения компромиссного решения.