Азербайджан и Армения годами спорят из-за проектов по разблокированию транспортных путей между собой. В Баку заинтересованы в прямом наземном сообщении, которое связало бы юго-запад страны с эксклавом Нахичеванью, а Ереван предлагает построить на своей территории «Перекресток мира». В спор вовлечены Иран и Турция, также заинтересованные в выгоде от крупных логистических проектов. В борьбу могут включиться и США, готовые арендовать продвигаемый Азербайджаном Зангезурский коридор на 100 лет. Подробнее о конкуренции за стратегически значимые коммуникации на Южном Кавказе — в материале RTVI.

С чего все началось

Концепция транспортного маршрута через армянский и азербайджанский юг обсуждалась еще после первой карабахской войны, поскольку тогда был разобран 40-километровый участок Закавказской железной дороги, следующий вдоль южной границы Армении из материковой части Азербайджана в его эксклав на границе с Турцией — Нахичеванскую Автономную Республику.

Как рассказывал бывший армянский президент Роберт Кочарян, страны были близки к заключению мирного соглашения в 2001 году. И, согласно тому документу, который Баку в итоге отказался подписать, Азербайджан должен был признать Карабах за Арменией, на что та в ответ обязывалась гарантировать транспортный путь в азербайджанскую Нахичевань через свою Сюникскую область (в Азербайджане ее называют Зангезур).

Обсуждение этой идеи возобновилось после победы Азербайджана во второй карабахской войне 2020 года, в результате которой азербайджанские войска вышли к границам Сюникской области. Конфликт завершился трехсторонним заявлением Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Его статья 9 указывает на «разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе», при этом Армения «гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой».

Вокруг этого пункта Баку и Ереван и спорят до сих пор, так как интерпретируют его по-разному.

Что такое Зангезурский коридор и зачем он Азербайджану

Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на реализации проекта под названием Зангезурский коридор. По планам Баку, это беспрепятственное наземное сообщение должно напрямую связать автономию Нахичевань и Зангелан на юго-западе страны. Такое решение позволит Азербайджану снизить издержки и ускорить рост товарооборота — с той же Турцией благодаря прямой коммуникации Баку с турецким Карсом.

Азербайджан уже активно строит транспортную инфраструктуру на своей территории, держа в уме проект Зангезурского коридора. Сейчас в работе находятся железнодорожная линия Горадиз — Агбенд и сопровождающая ее автомагистраль, а также железнодорожная линия Карс — Нахичевань.

Основной преградой на пути к воплощению маршрута в жизнь стоит то, что он должен пройти через территорию Армении — город Мегри в Сюникской области, где с советских времен сохранилось здание вокзала. Коридор из-за этого также называют Мегринским, или Сюникским.

В 2021 году Алиев заявил о неизбежном открытии коридора, «хочет того Армения или нет». «Если захочет, то решим проще, если не захочет — решим силой», — заявил президент. По его словам, это необходимо для «возвращения азербайджанского народа в Зангезур», который у азербайджанцев, «отняли 101 год назад». В Армении это заявление, разумеется, восприняли в штыки.

Почему Армения видит угрозу в Зангезурском коридоре

Армения относится к азербайджанскому видению проекта Зангезурского коридора отрицательно — как и Иран, но, впрочем, по другим причинам. По мнению армянского премьер-министра Никола Пашиняна, само словосочетание «Зангезурский коридор» «служит заглавием для выдвижения территориальных претензий против Армении», а термин «коридор» следует применять только к Лачинскому горному коридору, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

В свою очередь, Алиев ответил, что претензий у Баку к Еревану нет, а слово «коридор» как международный термин «никоим образом не является посягательством на чью-то территорию».

Тем не менее, в Армении существуют опасения, что Зангезурский коридор может перерезать ее коммуникации с Ираном. По словам пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян, Ереван готов обсуждать международные логистические вопросы «исключительно в контексте суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении».

Какой проект взамен предлагает Армения

Армения выступает за реализацию концепции «Перекрестка мира» (или «армянского перекрестка», как его называл Пашинян). Этот проект армянский премьер впервые представил на международном форуме «Шелковый путь» в Тбилиси в 2023 году. В частности, Ереван предложил восстановить железную дорогу на юге страны, чтобы Азербайджан мог ею воспользоваться для прямого сообщения своих юго-западных регионов с Нахичеванью.

Более того, проект предполагает строительство, восстановление и использование инфраструктуры на других логистических маршрутах, которые позволили бы соединить коммуникации между Арменией и ее четырьмя соседями: Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией.

В инициативе Еревана отдельно подчеркивается, что вся инфраструктура подпадает под юрисдикцию исключительно тех стран, через которые проходит, а также допускаются «определенные упрощения процедур пограничного и таможенного контроля». Однако пока дальше предложения дело не продвинулось.

Иранская альтернатива Зангезурскому коридору

В то же время Иран куда более заинтересован в реализации альтернативы Зангезурскому коридору — тем более работа над ней уже идет. Речь идет о 107-километровом Аразском транзитном коридоре.

По планам Тегерана, уже к 2027 году автомобильный и железнодорожный маршруты должны соединить азербайджанские Джульфу и Агбенд через иранскую территорию вдоль реки Араз. Транспортную инфраструктуру возле Агбенда азербайджанцы и иранцы начали строить в 2023-м.

Зангезурский коридор Тегерану невыгоден, так как тот зарабатывает с транзита азербайджанского газа в Нахичевань и не намерен терять свою прибыль. От планируемого пути в обход Ирана также выигрывает Турция, и Тегеран вряд ли обрадуется потенциальному усилению влияния в регионе члена НАТО.

Кому еще нужен Зангезурский коридор

Турция, в отличие от Ирана, как раз заинтересована в проекте Зангезурского коридора. Этот маршрут открывает Анкаре прямой сухопутный выход к Каспийскому морю и потенциально может стать частью Среднего коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут, что позволит укрепить позиции Турции как ключевого транзитного узла между Европой и Азией.

К борьбе за «коридоры» на Южном Кавказе могут активно подключиться США. Американский посол в Турции Том Бэррэк намекнул, что Вашингтон готов взять Зангезурский коридор в аренду на 100 лет, если это поможет приблизить мир в регионе. По словам дипломата, нейтральным гарантом в таком случае может выступить частная американская компания.

Это, однако, идет вразрез с вышеупомянутым 9 пунктом трехстороннего заявления, согласно которому контроль за транспортным сообщением между Арменией и Азербайджаном передается российским пограничникам. Эта деталь, кстати, также вызывает противоречия даже после оглашения заявления.

Как тема Зангезурского коридора может повлиять на мирный договор

Армении и Азербайджану будет сложнее подписать мирный договор, если тема Зангезурского коридора вызовет серьезный разлад в их отношениях, сказал в беседе с RTVI специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев. Впрочем, эту проблему формально вывели из мирного процесса еще в прошлом году, напомнил он.

«В договоре тема Зангезурского коридора не упоминается. Я бы назвал это самым правильным решением за все время урегулирования после 2020 года», — подчеркнул эксперт.

Более того, Ереван и Баку могут даже сблизиться на почве «сопротивления излишней активности администрации президента США Дональда Трампа», так как «его кавалерийский наскок пока не нравится никому», заключил Кривошеев.