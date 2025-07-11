Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели 10 июля первые за почти четыре месяца двусторонние переговоры. По итогам встречи в Абу-Даби стороны договорились продолжать диалог на пути к заключению мирного договора, согласованного еще в марте. По словам источника ТАСС, Ереван и Баку намерены подписать документ до конца этого года, хотя официально ни о каких сроках не сообщалось. Эксперты рассказали RTVI, действительно ли стоит рассчитывать на подобный сценарий к концу 2025-го.

«Это просто традиция»

Армения готова подписать согласованный в марте мирный договор, однако Азербайджан настаивает на двух условиях. Они включают в себя роспуск Минской группы ОБСЕ и изменение армянской конституции, в которой есть отсылка к Декларации о независимости от 1990 года, где говорится о Нагорном Карабахе как об армянской территории.

Для изменения основного закона Армении в республике необходимо организовать референдум. Он может пройти, по разным заявлениям Еревана, либо в 2026-м (одновременно с парламентскими выборами), либо в 2027 году.

Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев рассказал RTVI, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном может произойти только в следующих случаях: либо Баку отказывается от двух своих предварительных условий, либо Ереван выполняет их оба. По мнению эксперта, выполнение обоих требований Азербайджана в этом году «практически невозможно».

Если роспуск Минской группы ОБСЕ к концу года еще можно представить, то с армянской конституцией все куда сложнее, считает Кривошеев. Собеседник RTVI сказал, что не представляет, чтобы в течение ближайших шести месяцев в Армении прошел референдум по изменению конституции, «тем более это ужасно опасно для Пашиняна».

Кривошеев допустил расформирование Минской группы ОБСЕ к концу 2025 года, однако подчеркнул, что этим необходимо заниматься «прямо сейчас». Решение о роспуске группы, включая связанный с этим пересмотр бюджета организации, может быть принято на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в декабре, но для этого необходимо все должным образом подготовить заранее — в частности, этот шаг должны одобрить на сентябрьской предварительной встрече ОБСЕ, рассказал эксперт.

Со другой стороны, по мнению собеседника RTVI, Алиев не откажется от публично поставленных условий, так как «это не в его характере».

«Поэтому, скорее всего, „заключить мирный договор до конца какого-то года“ — сначала 23-го, потом 24-го, потом 25-го — это просто традиция. Я отношусь к этому несерьезно», — резюмировал Кривошеев.

Парафирование более реально

Наиболее реалистичный сценарий к концу 2025 года — это не подписание мирного договора, а парафирование его текста, сказал в беседе с RTVI директор Центра исследований Южного Кавказа (Баку) Фархад Мамедов.

Эксперт подчеркнул, что условия Азербайджана относительно изменения конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ «никуда не делись». По мнению Мамедова, Баку и Ереван могут разработать дорожную карту и в соответствии с ней «в ответ на какие-то шаги Армении» парафировать текст документа до конца года.

По итогам переговоров 10 июля в Абу-Даби Армения и Азербайджан подтвердили, что будут придерживаться формата двусторонних встреч как «наиболее эффективного для обсуждения всех вопросов» и договорились продолжать «меры по укреплению доверия между двумя странами». До 2023 года Ереван и Баку проводили переговоры при посредничестве России или Евросоюза.

Кроме того, как следует из пресс-релиза по итогам встречи, опубликованного на сайте МИД Армении, Пашинян и Алиев отметили прогресс в процессе делимитации границы между двумя странами.

Эксперт Центра Орбели (Ереван) Джонни Меликян в разговоре с RTVI назвал встречу двух лидеров в Абу-Даби позитивной, поскольку тем самым продолжается процесс мирного урегулирования и «это важно». По мнению эксперта, «процесс можно будет завершить, если все будет делаться в рамках интереса двух стран», и сейчас дальнейшее развитие ситуации зависит от «позиции и конструктивности» Баку.