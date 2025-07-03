Местом следующих переговоров Азербайджана и Армении на высшем уровне станет Дубай, утверждает издание Middle East Eye со ссылкой на источники. По данным портала, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют встречу в крупнейшем городе ОАЭ в конце июля. Баку и Ереван согласовали проект мирного соглашения еще в марте, однако договор все еще не подписали. Эксперты рассказали RTVI, что стоит за информацией о вероятном выборе Дубая как места переговоров.

Притягательный дубайский нейтралитет

Переговоры между Азербайджаном и Арменией «практически на всех треках» с декабря 2023 года проходят в сугубо двустороннем формате — то есть без участия будь то России, Европы или США, напомнил в беседе с RTVI директор Центра исследований Южного Кавказа (Баку) Фархад Мамедов.

По словам эксперта, с тех пор чаще всего главы государств Алиев и Пашинян встречаются в кулуарах международных мероприятий. Например, так было на полях саммита БРИКС в Казани или саммита Европейского политического сообщества в Тиране, прошедшего 16 мая. Именно в столице Албании лидеры Азербайджана и Армении лично общались друг с другом в последний раз.

«Наверняка это делается по причине того, что участие третьих сторон повышает геополитическую напряженность, что не в интересах ни Баку, ни Еревана», — сказал Мамедов.

Диалог с участием медиаторов между Азербайджаном и Армений после Второй карабахской войны сначала проходил на московской платформе, а затем — на брюссельской. В 2020-м Баку и Ереван при посредничестве Москвы согласились на прекращение 44-дневных крупномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, а в январе 2021-го прошла встреча глав России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. В 2022-м и 2023 году лидеры Азербайджана и Армении проводили переговоры в брюссельском формате при содействии главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Информация о возможных переговорах Алиева и Пашиняна в ОАЭ, опубликованная в статье Middle East Eye за авторством главы турецкого бюро издания, пока официально не подтверждена, подчеркнул Мамедов. Однако эксперт допустил, что главы стран могут встретиться в Дубае в рамках международного события.

«Если же это сугубо двусторонняя встреча, местом проведения которой был выбран Дубай, то это уже совершенно иная тема, так как Алиев и Пашинян встретятся на территории страны, которая не имеет каких-то геополитических интересов в нашем регионе, чтобы это не стало темой спекуляции ни в России, ни на Западе», — добавил Мамедов.

О том, что Дубай — это нейтральная площадка, которая никак не связана с странами, привыкшими воздействовать на Южный Кавказ, сказал и специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев.

«ОАЭ как государство на переговоры Азербайджана и Армении влиять не будут, поэтому возможный разговор лидеров двух стран в Дубае может действительно вестись напрямую», — отметил Кривошеев в беседе с RTVI.

Непубличные переговоры уже идут в Дубае

Выбор места переговоров Алиева и Пашиняна «ни к чему не обязывает и ни о чем не говорит», считает эксперт Центра Орбели (Ереван) Джонни Меликян. По словам эксперта, в случае с Дубаем речь идет исключительно о площадке без посредников, однако настоящее значение имеет повестка возможной встречи и готовность подписать соглашение.

Меликян сказал RTVI, что не ожидает ничего особого от вероятной ближайшей встречи глав Азербайджана и Армении, так как не видит «желания Баку пойти на взаимный компромисс и этим компромиссом пойти хотя бы на подписание документа, который все вопросы пусть и не решит, но по каким-то из них на данном этапе хотя бы поставит определенную точку».

О том, что Азербайджан и Армения согласовали текст мирного соглашения, состоящий из 17 статей, стало известно 13 марта. Но в начале апреля Алиев заявил, что Баку, хотя и не высказывает «дополнительных» требований к Еревану, вместе с тем настаивает на двух условиях, которые «мы уже долгое время выдвигаем». Речь идет о роспуске Минской группы ОБСЕ и об изменении армянской конституции. В ней есть отсылка к Декларации о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах принадлежит Армении.

Пашинян в ответ заявил, что Ереван готов распустить Минскую группу ОБСЕ, а вот требование об исправлении конституции считает необоснованным, так как, по его словам, в ней нет «территориальных претензий в отношении Баку».

Чтобы внести изменения в основной закон Армении, в стране необходимо провести референдум. По словам Пашиняна, всенародное голосование о принятии новой армянской конституции состоится в 2027 году, хотя премьер не исключил его проведения летом 2026-го одновременно с парламентскими выборами. Министр юстиции Армении Србуи Галян 3 июля допустила, что работа над новым текстом закона может быть завершена в течение 10 месяцев.

Тем не менее Баку и Ереван продолжают работать друг с другом на уровне администраций двух стран, рассказал Джонни Меликян. Кирилл Кривошеев добавил, что непубличные переговоры между Азербайджаном и Арменией идут именно в Дубае. По словам эксперта, этот диалог возглавляют помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Периодически они встречаются в Дубае. Об этом не сообщают журналисты. Но эту информацию мне, например, подтверждали дипломаты», — сказал RTVI Кривошеев.

Собеседник RTVI предположил, что Россия может отрицательно оценить новость о вероятных переговорах Алиева и Пашиняна в Дубае, так как подобный шаг может указывать на снижение влияния Москвы в регионе. Впрочем, это влияние «снижается уже давно», а Москва уже перестала быть модератором в конфликте между Баку и Ереваном, резюмировал Кривошеев.

Вместе с тем продолжает разгораться конфликт уже между Баку и Москвой, отправной точкой которого можно назвать крушение азербайджанского пассажирского самолета возле Актау. Новым витком ухудшения российско-азербайджанских отношений стали задержания уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге, во время которых умерли два человека.

Со стороны Баку последовали протесты и задержания россиян в Азербайджане. 2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Баку обсуждают обострение ситуации на уровне правоохранительных органов.