Казахстан, Киргизия и Узбекистан усилили санитарный контроль на границе с Россией из-за сообщений об «особо опасной инфекции», от которой умерла 28-летняя лаборантка противочумного НИИ в Иркутской области. Об этом сообщили власти всех трех стран.

«В Казахстане ситуация находится на постоянном контроле, приняты меры превентивного характера. В пунктах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль», — заявил Минздрав Казахстана.

Ведомство оценило риск завоза инфекции в республику как «низкий». Оно продолжает отслеживать ситуацию в российском регионе и будет уточнять свою оценку и обновлять информацию о принимаемых мерах.

В релизе казахстанского Минздрава отмечается, что диагноз умершей женщины еще не подтвержден — ведется эпидемиологическое расследование и устанавливается источник возможного заражения.

«Причина смерти 28-летней женщины в Иркутской области описывается как пневмония с неопределенной этиологией», — сказано в сообщении.

Минздрав Киргизии при этом назвал причиной усиления мер выявленный случай чумы.

«В связи с информацией о зарегистрированном случае чумы в Российской Федерации в Кыргызской Республике усилены профилактические мероприятия и санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу», — говорится в релизе ведомства.

Там уточнили, что все санитарно-карантинные пункты работают в усиленном режиме. За пересекающими границу людьми, автомобилями и грузами ведется надзор, чтобы не допустить распространения заразных заболеваний, включая особо опасные инфекции.

Власти Узбекистана сообщили своим гражданам о том, что в Иркутской области России «зафиксирован предполагаемый случай крайне опасного инфекционного заболевания».

«Повышена готовность соответствующих служб к предотвращению проникновения и распространения крайне опасных инфекционных заболеваний на территорию Республики Узбекистан», — сказано в публикации Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны.

Там добавили, что отслеживают ситуацию по официальным сообщениям российских уполномоченных органов и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За сообщениями о чуме из России также следят в США, сообщили Axios и NewsNation со ссылкой на представителей Белого дома и Госдепартамента.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 5 октября написал в телеграм-канале, что по результатам расширенных лабораторных исследований в биоматериалах умершей «не обнаружено микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью».

«Причина ее смерти — пневмония неустановленной этиологии. Важно, что за прошедшие дни новых случаев обращения к врачам от сотрудников противочумного института не выявлено. Сейчас санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелеховском районе — стабильная», — заявил глава региона.

О единичном случае «особо опасной инфекции» и закрытии Шелеховской районной больницы на карантин стало известно 2 октября из сообщений Кобзева и областного управления Роспотребнадзора. Конкретной инфекции власти не называли, но телеграм-каналы писали, что речь идет о легочной чуме.

Глава соседней Бурятии Александр Цыденов опроверг распространившуюся информацию о том, что женщина недавно ездила в республику. При этом он прямо называл ее «погибшей от чумы».