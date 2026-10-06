Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук женился на актрисе Надежде Михалковой, у них родился ребенок. Об этом сообщило местное издание 72.RU со ссылкой на департамент внутренней политики региона.

Редакция получила подтверждение оттуда, но без дополнительных комментариев.

«Подтверждаем [бракосочетание и рождение ребенка]. Больше ничего не можем прокомментировать», — кратко заявили в правительстве автономного округа.

«Ъ-Урал» со ссылкой на тот же департамент пишет, что Кухарук и Михалкова крестили дочь в кафедральном соборе Ханты-Мансийска в минувшие выходные.

По данным 72.RU, в 2025 году актриса была гостем фестиваля «Дух огня» и присутствовала на встрече своего отца Никиты Михалкова со зрителями в Ханты-Мансийске.

Карьера и личная жизнь Надежды Михалковой

Надежда Михалкова — дочь режиссера и актера Никиты Михалкова и Татьяны Михалковой. Она родилась 27 сентября 1986 года в Москве и в 2008 году окончила факультет международной журналистики МГИМО.

На экране она впервые появилась в восемь лет — сыграла дочь комдива Котова в фильме отца «Утомленные солнцем», получившем премию «Оскар». Спустя несколько лет она снялась в картине Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка», где исполнила роли двух сестер-близняшек.

Актерского образования у Михалковой нет, но она продолжает сниматься в кино и играть в театре, в последние годы поучаствовала в проектах «Лед 2», «Беспринципные», «Батя» и других.

Помимо актерской работы, Михалкова занимается продюсированием и режиссурой. В 2016 году на фестивале «Движение» в Омске показали первую серию комедийного сериала «Чурросы», который стал ее режиссерским дебютом. В 2018 году она сняла молодежный хоррор «Проигранное место».

С 2015 года она Михалкова программу «Правила стиля» на канале Disney, а в 2023 года вошла в жюри шоу «Перепой звезду!» на Первом канале.

Для Михалковой, по открытым данным, это второй официальный брак. С режиссером и продюсером Резо Гигинеишвили она оформила отношения в апреле 2010 года и в октябре 2011 года обвенчалась в женском Бодбийском монастыре в Грузии. В этом браке родились дочь Нина (21 мая 2011 года) и сын Иван (21 мая 2013 года). Супруги развелись 23 октября 2017 года.

Карьера и личная жизнь Руслана Кухарука

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае в ХМАО, ему 47 лет. В 1996 году он окончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Тюменского государственного университета, который окончил с отличием.

В 2002 году Кухарук стал ведущим специалистом юридического отдела администрации Тюменского района. После того как в 2011 году администрацию Тюмени возглавил Александр Моор, он занял пост главы департамента земельных отношений и градостроительства, а в 2016 году стал заместителем главы города.

В мае 2018 года Кухарук был назначен временно исполняющим обязанности главы Тюмени. Это произошло после того, как Моор стал губернатором области. В октябре 2018 года он полноправно возглавил город.

В декабре 2020 года Кухарук был избран президентом Союза российских городов, а спустя два года стал руководителем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

В конце мая 2024 года Наталья Комарова, занимавшая пост губернатора ХМАО 14 лет, подала в отставку. В тот же день президент РФ Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить регион. Позже депутаты окружной думы избрали Кухарука губернатором Югры на пять лет.

На момент назначения главой ХМАО Кухарук, как сообщали СМИ, был женат и воспитывал двоих детей. Его тогдашняя супруга Анастасия — теперь уже, очевидно, бывшая — до этого работала начальником юридического отдела управления муниципальных закупок администрации Тюмени и была консультантом комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области.

На странице Кухарука на сайте «Единой России» по-прежнему указано, что у него двое детей.