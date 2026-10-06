«Пусть уничтожат Лос-Анджелес»: слова Трампа об Иране вызвали скандал

Президент США Дональд Трамп вызвал критику властей Калифорнии, произнеся слова «пусть они уничтожат Лос-Анджелес» и «пусть они уничтожат Сан-Диего» во время рассуждений о войне с Ираном. Заявление прозвучало на предвыборном митинге в Небраске вечером 5 октября, сообщает Forbes.

Трамп выступал в городе Гранд-Айленд в поддержку сенатора-республиканца Пита Рикеттса перед промежуточными выборами. Объясняя повышение цен на топливо, президент назвал его небольшой платой за безопасность США и мира. Затем он перешел к возможному уничтожению американского города.

«Пусть они уничтожат Лос-Анджелес. Пусть они уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена», — сказал Трамп.

Часть аудитории встретила эти слова аплодисментами и одобрительными возгласами. После этого президент заявил, что война закончится очень скоро — «так или иначе», — и вновь вернулся к теме бензина.

Телеканал FOX 11 допускает, что реплика была произнесена в шутливом ключе. Однако руководители Калифорнии восприняли ее как недопустимое высказывание о безопасности жителей.

«Трамп находится в Небраске, провоцируя нападение на территорию США, подвергая риску миллионы американцев и сотни тысяч наших военнослужащих. Что за главнокомандующий так поступает?» — заявил сенатор-демократ от Калифорнии Алекс Падилья.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом обвинил президента в том, что тот предлагает иностранным противникам атаковать два американских города. Он напомнил о направлении Национальной гвардии и морской пехоты в Калифорнию и назвал Трампа «невменяемым и опасным».

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что слова президента могут поставить под угрозу безопасность города. По ее мнению, глава государства должен защищать страну, а подобные заявления способны поощрять нападения на американцев.

«Сан-Диего — не сопутствующая жертва. Мы не расходный материал. И мы никогда не будем „маленькой ценой“. Держите наш город подальше от ваших безрассудных разговоров о войне», — написал в X мэр Сан-Диего Тодд Глория.

На момент публикации материала калифорнийского телеканала KESQ Белый дом не ответил на запрос о разъяснении слов президента. На том же митинге Трамп подписал указ о временных налоговых послаблениях для использования на дорогах окрашенного дизеля, который обычно предназначен для сельхозтехники и других внедорожных машин.