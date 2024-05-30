Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила в телеграм-канале, что уходит с поста. По словам главы региона, она переходит на другую работу.

«Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу», — сказала она.

Комарова поблагодарила президента России Владимира Путина за доверие и поддержку, а жителей региона за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине

«Югра, ты в сердце всегда», — добавила она.



Наталье Комаровой 68 лет. Она родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В 1978 году закончила Коммунарский Горно-Металлургический институт, инженерно-экономический факультет по специальности «экономика и организация строительства» с присвоением квалификации — инженер-экономист. С 1980-х годов работала в горисполкоме и администрации Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, а в 1994—2000 годах возглавила администрацию города.

С 2000—2001 годы Комарова работала вице-губернатором ЯНАО. Также она избиралась депутатом Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа (в 2001-2007 годах).

Пост губернатора Комарова занимала с 2010 года, она была единственной женщиной среди всех глав субъектов России.

В октябре 2023 года член тюменского «Центра общественного контроля „Оберег“» Юрий Рябцев написал заявление в полицию о дискредитации Вооруженных сил России на Комарову из-за ее ответа на вопрос жительницы региона об экипировке участников военной операции на Украине.