Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук попросил бывшую главу региона Наталью Комарову перейти на работу в Совет Федерации. Комарова, которая была единственной женщиной-губернатором в России, на этой неделе объявила об уходе с поста.

«Ее знания, опыт, мудрость пойдут на пользу [в Совете Федерации]», — сказал Кухарук (цитата по СургутинформТВ).

По закону каждый из регионов России делегирует в верхнюю палату парламента по два представителя — от законодательной и исполнительной власти субъекта, напоминает РБК. Сейчас ХМАО — Югру в Совфеде представляют Александр Новьюхов и Эдуард Исаков соответственно.

Наталья Комарова возглавляла регион на протяжении 14 лет, с марта 2010 года. Она объявила об уходе 30 мая, пояснив, что перейдет на другую работу, и поблагодарила президента России Владимира Путина за доверие и поддержку, а жителей региона — за «командность» и достигнутые результаты.

Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В 1978 году закончила инженерно-экономический факультет Коммунарского Горно-Металлургического института по специальности «Экономика и организация строительства», получив квалификацию инженера-экономиста.

С 1980-х годов Комарова работала в горисполкоме и администрации Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, в 1994—2000 годах возглавляла администрацию города, а в 2000—2001 годах была вице-губернатором ЯНАО. Также она избиралась депутатом Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа в 2001-2007 годах.

В октябре 2023 года общественный деятель Юрий Рябцев обвинил Комарову в дискредитации ВС России. Поводом стал ответ Комаровой на вопрос о том, почему военным не могут выдать положенное снаряжение. Глава региона заявила: «Мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна». Рябцев написал заявление в полицию, отметив, что граждан за такие слова штрафуют, поэтому и губернатора тоже должны привлечь к ответственности.

Добиться, чтобы на Комарову составили административный протокол, Рябцев не смог, поэтому подал жалобу в Нижневартовский городской суд. Он заявил «Подъему», что обжалование постановления следователя, отказавшегося возбудить в отношении экс-губернатора административное дело, назначено на 13 июня.